Cancelamento de dívidas, trama surpresa | Opção para junho: Ele deve assinar

O extremo direito português poderá voltar a trocar de camisola no próximo verão, regressando ao clube por empréstimo.

Os anos em que João Cancelo fez parte dos planos técnicos de um mestre como Pep Guardiola já parecem uma memória distante.. O lateral português, que chegou da Juventus por um total de 65 milhões de euros (incluindo o valor do preço de Danilo), tornou-se um lateral de destaque na sua segunda temporada em Manchester, depois de passar o primeiro ano afastado.

O jogador nascido em 1994 torna-se um jogador total, por isso é considerado o melhor em sua função globalmente. Mas no ano passado desapareceu de repente. Na primeira parte da temporada o internacional português encontrou pouco espaço junto do treinador que o tornou tão importante, pelo que foi emprestado ao Bayern Munique em Janeiro.

Em junho ele retorna ao Citizens Jersey e a situação se repete. Fora dos planos do treinador catalão, desta vez o Barcelona de Xavi se adiantou e o contratou com a mesma fórmula dos bávaros. Porém, no final da temporada, a situação pode se repetir O City não tem intenção de mantê-lo e, na verdade, outro clube parece ter a intenção de contratá-lo temporariamente.. Quem é esse?

Cancelo muda novamente

Segundo os termos do empréstimo, alguns italianos poderão até ter a oportunidade de tentar um golpe e garantir a qualificação para lateral português. Um deles JuveEquipe pela qual o jogador de 29 anos já atuou na temporada 2018-19.

Na verdade, um jogador como Cancelo seria muito útil para os Bianconeri, principalmente se utilizarem um 3-5-2. Na verdade, o carácter mais compatível para o Lusitano é o quinto carácter da direita. Além disso, uma conspiração deste calibre pode iluminar a praça do próximo ano.

Cancelar o convite para Allegri?

Ele costuma jogar durante as entrevistas Massimiliano Allegri anunciouO atual treinador da velha senhora, Ele foi uma das pessoas mais importantes de sua vida.

Então se o ônibus de Livorno ficar em Turim Não se pode descartar que Cancelo esteja voltando para a Juventus justamente para reaquecer seu antigo treinador.. Estas são premissas de mercado neste momento, que poderão mudar ainda mais no futuro.