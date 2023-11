Alerta meteorológico para ventos fortes, tempestades e tempestades. Duas tempestades atingirão a Itália até o final da semana. Detalhes « 3B Meteo

Hora de estudar

Clima – Ventos fortes e tempestades a caminho

correntes Eles retornam dos quadrantes sul para se espalharem por toda a Itália. Isto é o resultado de uma mudança na circulação que faz com que as correntes árticas se movam para oeste formando depressões sobre a Europa Ocidental. Itália estará exposta a ventos fortese associada a duas passagens confusas, a primeira na terça-feira, a segunda entre quinta e sexta-feira mas com consequências mais importantes. Sábado. Em ambos os casos, são esperadas rajadas de 80/90 km/h ou superiores para o interior, juntamente com vendavais e tempestades ao longo das costas expostas. Então vamos ver um detalhe Dias mais importantes.

Mar e vento na terça-feira, 28 de novembro: Ventos fortes durante toda a noite e dia, de oeste nas regiões do Tirreno e de sudoeste nas regiões Jónicas e Adriáticas. As velocidades do vento excederão os 80/90 km/h nas bacias ocidentais e os furacões nas zonas costeiras do baixo Adriático e as tempestades nas costas expostas. Os ventos serão fortes nos Apeninos centro-sul, com rajadas de até 100 km/h, especialmente em altitudes mais elevadas..

Ventos fortes e tempestades retornarão

Mar e Vento Sexta-feira, 1º de dezembro: A situação não é muito diferente de terça-feira, os ventos serão fortes de sudoeste nas regiões do Tirreno e ao sul no Jónico e no Adriático. Rajadas de 100 km/h a 90 km/h são possíveis no Mar Tirreno do Norte. Tempestades surgem ao longo de costas expostas. Ventos fortes prevalecem em todo o centro-sul dos Apeninos.

Mar e Vento na sexta-feira, 1º de dezembro

Fim de semana: Mais ventos fortes no sábado começando a girar do quadrante norte Bora rápido sobre Trieste e forte vento norte na Ligúria. Em outros lugares ao longo do lado oeste ou noroeste. Eles vão enfraquecer no domingo.

Tempo Mar e Vento Sábado 2 Dezembro

As previsões meteorológicas são constantemente atualizadas, veja atualizações em nossos mapas de previsão específicos para o território italiano >> aqui.

