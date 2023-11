Campeões da Operação. Dybala e o mercado de transferências, para que Mourinho possa iniciar a corrida da Roma – Forzaroma.info – Últimas notícias como Roma Football – Entrevistas, fotos e vídeos

Uma vitória sobre a Udinese deixou os Giallorossi a três pontos do quarto lugar

Como muitas vezes acontece, José Mourinho está certoMassimo Cecchini escreve sobre A Gazeta do Esporte. Porque é verdade “Há uma cigana com Dybala e outra sem”. A conclusão é clara: se os Giallorossi têm alguma hipótese de chegar à Liga dos Campeões (e há), é apenas assumindo que Zoya pode jogar com mais frequência. Embora o desempenho desta temporada tenha sido um pouco inferior ao da última, mesmo contra a Udinese, há dois dias, o atacante foi visto como capaz de fazer a diferença a qualquer momento. A ressurreição de Dybala (foto) é a arma extra da Roma. Não é por acaso que, após a celebração de Bellingham, Zoya também recebeu “curtidas” dos britânicos. Na Champions, por outro lado, nos entendemos.

As Olimpíadas estão aí. Agora é ainda pior lá fora – se quisermos brincar, os jogadores deveriam seguir o exemplo do seu banco, que já recebeu a sua 25ª expulsão, para ter o “bando de bandidos” que José procura. A era Mourinho. No entanto, é óbvio que o treinador português se refere Um pouco diferenteOu seja, para um espírito guerreiro (na fotografia Mancini), na medida em que não é visto em seu grupo fora de casa”,Cadê aqueles que sentem falta dos doces da mamãe ou da vovó?“. O Olímpico certamente não pode ser “maternal”. E está tão quente quanto parece, por isso a Roma precisa crescer, até o momento o saldo é de uma vitória (Cagliari), dois empates (Turim e Lazio, considerando o clássico “fora de casa”) e três derrotas (Verona, Gênova e Inter ), Europa contra Slavia Praga, sem falar na pesada derrota no campeonato. READ Um novo prefeito foi escolhido

Crofts em segurança, mas apenas em crédito – Depois do golo de El Shaarawy – O abraço de Mourinho ao gandula Matteo Malafronte, nascido em 2007, nos sub-17, transmitiu a mensagem, mas nunca foi tão caloroso como o que reservou para os reforços de Janeiro. Ainda antes de o caso Smalling ser divulgado, o seleccionador de Portugal deixou claro que o cobertor já estava curto, ao jogar com uma defesa de três homens e tendo em conta a recuperação de Kumbulla de uma grave lesão no joelho. Os três meses de ausência do inglês estouraram a bolha, por isso não se pode descartar que a gestão dos Giallorossi terá como alvo dois defensores garantidos na próxima janela de transferências, já que o inglês continua sendo um ponto de interrogação. Sabia-se que a Roma estava de olho nele há algum tempo Saloba e senhor Chelsea Tintureiro Tottenham, o solD de Salzburgo e Kivier do Arsenal. O problema, mais do que tudo, está na fórmula. Devido às restrições impostas pelo “Fair Play Financeiro” da UEFA, o clube Giallorossi propõe sobretudo defesas emprestados (talvez a um preço caro) com direito de compra.

O retorno dos feridos ajuda nos exames – As palavras de alguém especial que adiou a chegada de Chris Smalling para 2024 no domingo certamente deprimiram os torcedores de Giallorossi, mas não há dúvida de que o banco que Mourinho tinha à sua disposição contra a Udinese poderia ter feito a diferença. Aconteceu exatamente. Não é por acaso que desta vez o seleccionador de Portugal, sem elogiar a sua equipa, o fez e imaginamos a alegria do director-geral Thiago Pinto. Avançar

O orçamento vermelho com grandes líderes será descartado – Não esconda: o problema é sério. Se a Roma – depois de um mau começo – voltar ao caminho das equipas pequenas e médias, os desafios contra os seus rivais directos pelos primeiros lugares da tabela também farão a diferença. Há mais a fazer para ganhar pontos que valem o dobro, conflitos diretos. READ O que são cidades inteligentes?

Se você quiser se aprofundar em todos os assuntos do mundo da Roma sem perder nenhuma atualização, fique ligado no Forzaroma para todas as novidades do dia sobre os Giallorossi no campeonato e na Europa.

28 de novembro de 2023 (Modificado em 28 de novembro de 2023 | 07:34)

© Todos os direitos reservados

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”