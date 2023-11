Quem é Pro Vita, um tem 7 filhos e o outro mora em Praga. Uma organização sem fins lucrativos fundada por dois homens contra o aborto e a “teoria de gênero” – Corriere.it

Jacopo Coghe Ele tem trinta e nove anos e sete filhos, sendo que o quarto só ficou nesta terra por alguns minutos, porque não aguentava mais, não tinha rins. “Já sabíamos desde o quinto mês de gravidez, mas minha esposa não queria que seu ventre se tornasse o túmulo do nosso filho”. Koke fala e não se deixa abalar pelas dúvidas, defende até o fim suas opções, que são radicais e polêmicas. Ele é um palestrante Pro Vita e Famiglia, uma associação tradicionalista de tendência católica cujas campanhas eficazes suscitaram muitas controvérsias: Contra o aborto no Congresso das Famílias em Verona em 2019, manifestantes Pro Vita e Famiglia distribuíram ao público gadgets de um feto selado num saco plástico.

Foi no Congresso de Verona que a Pro Vita e Famiglia foi formalmente estabelecida. Gohe explica: “É uma organização sem fins lucrativos e nasceu da união de duas realidades: “Generazione Famiglia” e, precisamente, “Pro Vita”. A primeira foi fundada em 2012 sob a liderança de Tony Brandi. o nosso, nascido em 2013. Éramos originariamente descendentes italianos de uma associação francesa. Despeje a dose manifPARA”.

Despeje a dose manif Uma associação nascida contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e as leis anti-homossexualidade, as mesmas razões que levaram Gohe a embarcar na sua aventura. Hostilidade declarada contra os direitos reivindicados pelas pessoas LGBT. Ele faz isso lutando contra o que chama de “teoria de gênero”.

Brandi fundou sua associação para proteger a família tradicional. Ele acredita firmemente que existe uma "revolução antropológico-cultural que quer destruir o homem". Um empresário de viagens que deixou a Itália aos dezenove anos e ainda mora no exterior.. Tinha setenta e um anos e teria fundado a sua associação católica na onda emocionante de uma experiência pessoal, a morte de Chiara Carbella Petrillo, agora envolvida na causa da canonização. Durante a gravidez, a jovem Ciara descobre que tem um tumor, mas recusa o tratamento quimioterápico para não prejudicar o feto. Ela dará à luz uma menina e morrerá.

Agora Brandi mora em Praga, cuidando mais do que qualquer outra coisa dos aspectos organizacionais e organizacionais da associação; Koke conduz guerras locais. “Deixei minha empresa de comunicação, gráfica e gráfica para minha irmã e estou me dedicando em tempo integral à organização sem fins lucrativos”, diz ele. A organização Pro Vita e Famiglia é composta por dez colaboradores que trabalham no escritório de Roma. (o da Viale Manzoni foi danificado durante a manifestação de 25 de novembro) e posteriormente por grupos de voluntários em toda a Itália.

O objetivo da organização sem fins lucrativos é promover e divulgar o conteúdo de suas batalhas. Se você olhar as reportagens da imprensa, quase tudo é “contra”. Eles não medem palavras quando se trata de aborto: “Queremos reiterar em alto e bom som: a Lei 194 não é uma lei justa nem boa, já que sua aprovação até o momento permitiu a remoção de 6 milhões de crianças”. direitos: Para eles, não podem falar nas escolas (e nas empresas opõem-se às “ocupações pseudónimas”). Sou contra a gravidez alheia, a eutanásia, o suicídio assistido. E, de forma mais geral, opõem-se à “revolução antropocultural” que Brandy teorizou num documento de conferência: “Humano, Inumano ou Inumano? Ideologias, Tecnologias e Liberdade”.