Um reconhecimento de prestígio para Leo: ele será premiado durante o Milan-Fiorentina

Outra satisfação Rafael Leo foi eleito Jogador do Mês de Outubro Liga Série A Feito em portugal 2 gols (3-1 vitória contra o Empoli, 4-1 vitória contra Monza, Ed) 1 ajuda apenas (Entregue v. Empoli, ed). Ele foi acompanhado por Parella, Milinkovic-Savic, Lukman e Osiman. O atacante, recém-convocado para a próxima Copa do Mundo no Catar, Ele receberá o prêmio no San Siro na tarde de domingo Contra a Fiorentina.

Seu talento agora é inegável: Rafa já é um dos melhores do mundo, mas agora Caberá ao Milan defendê-lo. Dele O contrato termina em junho de 2024 Ainda não renovado, levando a suspeitas entre os fãs de que Donnarumma, Kalhanoglu e Kessey não gostariam que outro caso acontecesse, todos os quais expiraram. Equipes estrangeiras estão na janela e particularmente os Potters no Chelsea.

Leão

É claro Recordemos também as declarações de Paolo Maldini há um mês: “Renovação do Rafa? Queremos fazer logo, aliás, já queríamos fazer há um ano, queríamos fazer há seis meses. Portanto, deve haver condições para isso. A ideia é fazer isso antes do final do campeonato, digamos antes de 12 de novembro. Vamos ver o que acontece então.”.

Amanhã é 12 de novembro E a renovação de Leo é desconhecida. Isso indica que ainda não foi encontrado um acordo entre as partes. Ser cúmplice da punição compensatória que os portugueses têm de pagar após a sua experiência com o Sporting de Lisboa. Tudo será adiado para janeiro ou não haverá acordo? Descobriremos nas próximas semanas.