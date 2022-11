Balsa Génova-Palermo, jovem de 20 anos desaparecido

O navio, que saiu de Gênova às 23h de quinta-feira, chegou ao porto de Palermo às 20h de ontem, mas não havia sinal do jovem de vinte anos. Meu irmão deu o alarme no dia seguinte à sua partida. Os dois meninos, que vivem em Codogno, na província de Lodi, eram esperados na Sicília pelos avós.

Mas a mulher nunca desceu do barco e foi alertada sobre seu desaparecimento às 7h30 de sexta-feira. A tripulação do navio começou sua busca, que continuou durante a noite. O navio também foi revistado com a ajuda de cães policiais em cada esquina. O barco não parece ter câmeras. Bombeiros e comandantes do porto também estão cooperando com a investigação da equipe móvel.