Meloney na Câmara sem os Ministros da Liga. Liberte a oposição e, em seguida, vire

Georgia Meloney senta-se no seu lugar, no centro das bancadas do governo, na sala da Câmara, durante um debate sobre as comunicações do primeiro-ministro no próximo Conselho Europeu. Ao seu lado estavam o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e o presidente de Assuntos Europeus, Rafael Fito. No entanto, a ausência ministerial da Liga é notória, mesmo quando fala o vice-presidente de Carrossio, Stefano Candiani. No entanto, a sala de aula não é vendida: muitos lugares vazios, exceto arquivos do FdI. Uma situação em que a oposição tem que clamar por um governo “dividido”. O Carlo Calenda começa.

Leia também: Oposição dividida na guerra: quatro partidos, quatro soluções diferentes

“A Liga não está nas bancadas do governo. O líder da comissão interveio ontem no Senado contra a política de Meloni na Ucrânia. Este executivo já está em crise. Pelas razões erradas”, escreve o líder do Terceiro Pólo no Twitter. Uma fotografia do debate do primeiro-ministro Meloni sobre suas comunicações em vista do Conselho Europeu de 23 e 24 de março nas bancadas do governo em Montessitorio. Uma terceira parte é desencadeada: “Hoje no Senado, como ontem, está ocorrendo a revolta da Lega sobre a Ucrânia. Não há ministro ao lado do primeiro-ministro, apenas um orador na câmara. De fato, Salvini está deixando a maioria. Um questão importante, Meloni sabe disso?”, dizem os representantes europeus da Action-Italia, Viva Nicola Danti e Giozzi Ferrandino.

Leia também: Fedez agora deve ter rosto estampado em navio de ONG

“As posições pró-Rússia da Liga não são surpreendentes, porque não são novidade: o primeiro-ministro Meloni sabe que existem posições diferentes dentro de sua maioria e que sua divisão radical sobre a guerra na Ucrânia representa um ponto que nos enfraquece muito no relacionamento com a Europa “, diz a eurodeputada democrata Irene Dinagley diretamente no Omnibus La7. .

Leia também: Governo intensifica crime internacional de barriga de aluguel

No entanto, o caso não parece fundado em uma base particularmente sólida. Ainda ontem o governo não tinha representantes da Liga Norte no Senado. Porém, uma hora após o início do debate na Câmara, entrou na Câmara o ministro da Educação, Giuseppe Valditara, deputado de Carrosio. A entrada no hemiciclo foi sublinhada pelo deputado do Più Europa, Benedetto della Vedova: “Ontem no Senado, creio ser uma coincidência não ter visto nenhum ministro da Liga do Norte, hoje. Mas na sala”. Nesse momento chega Valditara e Della Vedova comenta: “Gostaríamos que o ministro Salvini tivesse estado lá e o ministro Valditara tivesse chegado antes…”.