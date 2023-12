Ascoli quer prender Mendes. O campeão pressiona os portugueses

Ascoli se prepara para enfrentar a janela de transferências de inverno enquanto tenta garantir a joia Pedro Mendes. A amizade do jogador português com a Sampdoria é cada vez mais convincente e tem ganhado as manchetes com as suas atuações na primeira parte desta temporada. E acima de tudo objetivos. Técnico Pirlo: Piccio é alvo dos Blues, que recebeu um pedido específico do atacante. Os ligurianos sonham em continuar a subir na classificação graças às características e ao desempenho do jogador na frente da baliza. Tudo gira em torno das avaliações que estão sendo realizadas atualmente no Corso Vittorio Emanuele. Se Mendes for substituído por outro centroavante capaz de se tornar tão decisivo como tem sido até agora, a perspectiva de uma saída desse perfil em janeiro certamente não enfraquecerá o elenco. Os números não alinhados falam por si. Até o momento, os Bianconeri marcaram 7 gols (2 nos pênaltis). 3 das 4 vitórias gerais até agora vieram com sua assinatura. Um começo surpreendente veio quando ele marcou dois gols em casa contra o Feralpisalo na vitória por 3 a 0 no último dia 29 de agosto. Ele foi a verdadeira estrela da vitória por 2 a 0 sobre o Ternana em confronto ao vivo no dia 26 de setembro. Contra os Úmbrias, os portugueses mostraram-se muito tranquilos e perfeitos na execução do segundo golo de cobrança de falta de onze metros. Decisivo na última vitória, Castori foi o primeiro a liderar o Ascoli, ao vencer o Catanzaro (1-0) há duas semanas. Sua saída permitiria ao clube obter outro ganho de capital. No longo prazo será difícil mantê-lo, os torcedores da Juventus já começaram a imaginar isso, mas neste momento tal jogador é fundamental para um sistema de jogo ainda mais desenvolvido.

Se o atacante é quem consegue ter o melhor desempenho da equipe na primeira metade da temporada, por outro lado há quem não tenha provado o que o clube esperava. É o caso de Millico, que não conseguiu convencer nas 11 partidas que disputou (10 no Campeonato, 1 na Coppa Itália). O extremo esquerdo, que estreou no onze titular do Valle nos primeiros jogos frente ao Cosenza (3-0) e ao Modena (1-0), acabou depois em grande parte nas sombras. O jogador de 23 anos só conseguiu sobreviver alguns momentos finais da partida sem causar impacto, antes mesmo de passar para o banco. Estamos tentando entender se devemos encerrar o relacionamento agora ao invés de esperar o vínculo com a opção assinada chegar ao final da temporada.

Massimiliano Mariotti