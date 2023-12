A esposa repreende o marido: “Ele derramou ácido em mim”. Ele acaba algemado, mas é ela quem bate nele no final

Ameaças e aquele ataque ácido. A mulher de 50 anos reclamou com o marido por queimar o rosto no início de dezembro, mas ele aparentemente compensou. Incluindo um ataque a uma mãe em Palma di Monteciaro, na província de Agrigento. O caso Agrigento chega a um ponto de viragem incrível. E, diante de suas denúncias, foi seu marido, de 48 anos, quem foi preso inicialmente, tudo isso declarando sua inocência.

fatos

O casal apareceu no hospital no dia 5 de dezembro. O homem sofreu queimaduras no rosto, pescoço e mãos. Ela tem apenas pequenas queimaduras nas mãos. Ela fala, relata o ataque e inicialmente eles acreditam nela. Mas os ferimentos da esposa foram mais graves. O advogado de Agrigento, Giovanni De Leo, também quer ver claramente o porquê, relata. mensageiro Reformula o caso, dizendo “nunca vimos uma mulher atacada com ácido onde os ferimentos fossem limitados e superficiais e o agressor estivesse fisicamente destruído”. O homem de 48 anos ainda está internado no centro de queimaduras graves do Hospital Cannizzaro, em Catânia. Depois de denunciar o abuso, a mulher estava morando em um local abrigado. Para um encontro entre os dois, foi revelada uma emboscada na casa deles em Palma di Montechiaro. Ela teria feito um acordo com o marido para recolher algumas roupas da casa e foi agredida ao entrar na casa. Os vizinhos ouviram gritos e vieram ajudar. Ambos estão queimados. No entanto, de acordo com a reconstrução mensageiro, tem prognóstico de 20 dias e retorna à sociedade após 24 horas. Em vez disso, ele passará por várias cirurgias. “Eu não toquei na garrafa, ela me bateu”, continuou ele por semanas. As investigações começaram e, antes que os resultados dos testes chegassem à garrafa, aqui estava o ponto de viragem: foi ela quem planejou tudo. Basilari, explica o advogado de Leo, disse que algumas das escutas telefônicas “descobriram uma dinâmica completamente oposta ao que ela propôs no estado dos documentos”. Como observou na altura o advogado: “O facto objectivo é que o homem de 48 anos nunca mais será o mesmo homem”. Na verdade, embora já tenha sido absolvido das acusações, ainda permanece no hospital em Catânia.

consulte Mais informação: