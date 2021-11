Ações de 6 de dezembro para salvar o Natal

Super Green Pass na Itália de 6 de dezembro a 15 de janeiro na Área Branca. O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que introduz medidas de emergência para controlar a maré de infecções pelo governo. Bares, restaurantes, teatros, teatros são acessíveis apenas a quem foi vacinado e está curado, o certificado verde é válido por 9 meses e válido por 12 meses. O passe verde ‘simples’, ligado à extremidade negativa das trocas, é usado para chegar ao trabalho, acessar hotéis e usar o transporte público local, trens regionais e regionais.

Consulte Mais informação

O pedido é composto por quatro partes: a taxa da vacina e a terceira dose; Extensão da taxa de vacinação para novas variedades; Instalação de corredor verde reforçado; Fortalecimento do controle de vacinas e campanhas publicitárias.

Taxa de vacinação e terceira dose – O ordenamento jurídico exclui a possibilidade de estender a aplicação da vacina a uma terceira dose a partir do próximo dia 15 de dezembro e utilizá-la para diversos fins.

Dever de novas seções – Além disso, o Palazzo Siki continua que esta regra estabelece uma extensão do dever da vacina de 15 de dezembro para mais categorias. Novas categorias envolvidas: pessoal administrativo de saúde, professores de escolas e pessoal administrativo, militares, forças policiais (incluindo polícia penitenciária), pessoal de apoio geral.

Duratta Green Boss e Super Green Boss – Texto aprovado hoje, o período de validade do Green Pass foi reduzido dos atuais 12 para 9 meses. O direito do passe verde foi estendido a outros setores: hotéis; Vestiários para atividades esportivas; Serviços de transporte ferroviário regional e regional; Serviços de transporte público local. A partir de 6 de dezembro de 2021, o Passe Verde Reforçado foi introduzido: ele só é válido para aqueles que foram vacinados ou curados. O novo Certificado Verde é utilizado para acessar atividades restritas na Zona Amarela nas seguintes áreas: Concertos, espectadores de eventos esportivos, catering indoor, festas e discotecas, eventos públicos. Restrições e restrições não se aplicam ao passar pela zona laranja, mas apenas aqueles com portadores de passe verde reforçado podem acessar as funções. Prevê-se que o baixo verde reforçado seja utilizado na Zona Branca de 6 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022 para realizar atividades regulatórias na Zona Amarela.

Outras atividades: a será colocado Controles de reforço As províncias são obrigadas a redigir um relatório semanal para o Ministério do Interior, que deve fornecer um plano provincial para a realização de inspeções padrão no prazo de 5 dias após a entrada em vigor do texto.

Sarah Melhorou a campanha de comunicação A favor da vacinação. O governo já tomou outras decisões administrativas e pretende tomar: – A segunda dose já é permitida após 5 meses; – A terceira dose será aberta imediatamente para menores de 40 anos; – Se aprovado, o governo decide iniciar campanhas de vacinação para crianças de 5 a 12 anos.

Tracy

“Nossa situação está se deteriorando um pouco, mas de forma constante. Queremos prevenir para protegê-la: queremos estar mais vigilantes para evitar perigos e preservar o que os italianos conquistaram.” O primeiro-ministro Mario Draghi fez a revelação sobre a epidemia de Govt na Itália depois que o Conselho de Ministros revelou hoje o Super Green Pass, que está em vigor na Itália desde 6 de dezembro. “Retomamos nossa convivência e relacionamento e estamos de volta à normalidade: queremos manter essa inadimplência, que é o espírito de ação”, afirma.

“A situação atual na Itália está sob controle. Estamos em uma das melhores condições da Europa. A campanha de vacinação tem sido um sucesso notável.

“As diferenças entre os níveis antes e depois do MDL desapareceram e, de fato, a decisão foi tomada por unanimidade”, diz Drake, referindo-se à introdução do Super Passe Verde. “Para corrigir essa distinção entre vacinadores e não vacinadores, é importante que o governo seja coerente sem desistir. A falta de compacidade é usada como desculpa para fugir do serviço. Você se lembra do Natal do ano passado, do sucesso desse esforço fazer essa reconciliação acontecer? ” Drake pergunta.