Roma, a ausência de Vertewood pesa: uma oportunidade potencial para o jovem Tarbo

Meio-campo – José Mourinho aceitou 4-2-3-1 11 vezes em 13 jogos. Um dos volumes preferidos dos treinadores portugueses, a lesão ao novo sinal já que não havia alternativas à esquerda no jogo fora de casa em Veneza do dia 12 (depois perdendo por 3-2 na final). Errado E não com isso Calafiori E paciente de longo prazo Spinasola Mourinho foi eliminado por 3-4-1-2 El Sharavi Adequado para largura total externa do trilho esquerdo. O mesmo problema e a mesma solução voltaram a ocorrer durante a viagem a Génova, para além dos anteriores ter sido acrescentado à lista de indisponíveis. cristão, Coverciano se machucou na retirada azul durante o intervalo da seleção nacional. Para compensar a ausência do ex-meio-campista do Atlanta, Mourinho reduziu Peregrinos Lateral para linha média Verdout, Ordenação Shomurotov Com Mikitarian No back tracker Abraham. Como alternativa à esquerda, o treinador português chamou (como já tinha acontecido em Veneza) Afena-Qian, Um jovem do lugar favorito Primavera Shomurotov E Giallorossi o decisivo autor brasileiro de sucesso. No entanto, contra o Torino, Mourinho enfrentará outro dilema: a ausência de desqualificação Vertewood, Avisado contra rossoblù no dia passado.