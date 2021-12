Depois da celebração do Ano Novo, o anticiclone africano carrega e a chuva volta de novo, é aí que o 3B Meteo

Tempo de estudo

1 minuto, 29 segundos

Depois do anticiclone africano, as chuvas voltam

O anticiclone retrocedeu com a primeira chuva fraca – Área de alta pressão de ascendência africana Virá conosco no ano novoO dia 3 de janeiro não será uma época fácil para começar porque a latitude do turbulento fluxo atlântico diminuirá gradativamente, empurrando para o sul e favorecendo a entrada de correntes mais úmidas no Mediterrâneo. Neste caso, um caos impulsionado por um vórtice frio no campo escandinavo se aproxima da Europa Central, pedindo um vento sul precoce para causar nuvens e a primeira chuva isolada na Itália. As áreas mais expostas a nuvens e eventos são as partes ocidentais Especialmente a região do Tirreno, da Ligúria à Campânia. As nuvens estarão perfeitas, mas com Eventos verdadeiramente isolados, Chuvisco alto e não particularmente durável. Em suma, capítulos em ambientes geralmente nublados. Um pouco de garoa também pode afetar o Vale do Pó. Conversa estranha com Zona Alpina A presença direta de obstáculos seria favorável Deterioração mais séria A queda de neve, especialmente no quarto dia, diminui gradualmente de altitude no final do dia.

Evolução do clima de 3 a 4 de janeiro na Itália e na Europa

Ambiente climático: A temperatura ainda será irregular, mas diminuirá gradualmente ligeiramente com uma queda de calor muito significativa nas montanhas e nas montanhas, graças aos zeros de calor gradualmente decrescentes. No terceiro dia nos Alpes, eles descem para 2.400 m, enquanto em outras partes do país a uma altitude de mais de 3.500-3600 m. No dia 4, uma ligeira descida adicional nos Alpes e Freelps, no resto do país variam de 3.200 a 3.600 m. As planícies, vales e costas se tornarão muito baixas em antecipação ao declínio mais significativo Nos dias de Befana, o clima também mudará consideravelmente.

Mantenha-se atualizado sobre o tempo, previsões e notícias do tempo na Itália e em todo o mundo, consultando nosso jornal >> Notícias.

A Itália é um país atingido pelo mesmo furacão de violência que seus “parentes” americanos. Existem também casos EF5. Aqui estão as áreas de alto risco e o período de maior atividade >> Não.

Siga 3BMeteo no Twitter