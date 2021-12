Derby português, Benfica atordoado: o Porto constrói barris sem George Jesus

No programa do futebol europeu no final de 2021, a rivalidade entre o Porto e o Benfica será sem dúvida mais valiosa: o O’Clasico do futebol português ganha ainda mais importância com uma classificação que nenhum dos três grandes Louisiananos consegue ainda considerar. Título da corrida. Na noite de ontem, a história do futebol português decorreu num único jogo: 18 dos últimos 20 campeonatos foram vencidos pelo Porto e pelo Benfica. Mas ainda assim foi ruim para os Eagles: 6 gols sofridos pelos rivais em 2 jogos. Ontem, após o afastamento de Jorge Jesus, o Porto de Sergio Concikao venceu por 3-1, enquanto o Porto venceu a Taça Nacional de Portugal há poucos dias, por 3-0, frente ao Benfica. No entanto, face a essa partida, devido ao Covit, Luis Diaz não é a estrela da equipe, uma lacuna muito grave, Nelson Verisimo fez sua estreia no banco do porto, o treinador interino, ele teve que liderar a equipe. Esperando por um substituto adequado para o futuro do clube. Foi um último esforço para o Benfica.