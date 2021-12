Extensão desconhecida do peso Draghi

O autor de Il Giornale observou que a diferença nas taxas de juros da nossa dívida pública é generalizada em comparação com a média de outros países do euro. Após a coletiva de imprensa do primeiro-ministro Mario Draghi em 23 de dezembro.

Isso poderia ser um sinal de que uma catástrofe perigosa está se aproximando na Itália, que poderia criar uma crise financeira? A pergunta não é estranha. Infelizmente, muitos dos argumentos tornam a resposta positiva uma realidade, o que torna a legislação orçamentária não válida para o próximo ano e válida por três anos. Por uma variedade de razões: Primeiro, a variante ômicron do covid pode se tornar ômega, ou seja, no jogo financeiro final. A Omicron produzirá uma redução significativa no PIB de todos os países. Uma redução “externa”, ou seja, por fatores externos que não dependem de nós. Também na Itália, devido à Omicron, o PIB terá uma taxa de crescimento baixa, o que não pode controlar a eficácia das vacinas do general Francesco Pavlo Figliulo. Esse baixo crescimento de todos os países, em vários níveis, está levando a uma redução da demanda global por exportadores. Omigron está bloqueando turistas para a Itália e colocando todo o setor e suas indústrias relacionadas em crise. Além das escolhas que fazemos para reagir ao Omicron, fatores “viscerais” são incluídos.

Se medidas drásticas forem tomadas, toda a área estará em crise, mas as infecções diminuirão e em meados de 2022 estaremos fora do túnel. Se a crise for evitada agora, o vírus se espalhará ainda mais e haverá mais problemas. 2022. Em ambos os casos, o PIB de 2022 diminuirá. O fluxo de caixa do BCE e dos governos compensou com um déficit orçamentário, juntamente com energia cara, criando uma taxa de inflação de 4%. Isso resulta em um aumento de 6% no imposto de renda pessoal porque cada ponto de inflação aumenta o imposto progressivo para 1,5. A carga tributária enfrentada pela última revisão das taxas de imposto também aumentará. Ainda não sabemos o impacto nos gastos públicos.

Mas o spread foi aumentando aos poucos, já que Tragi está no comando do governo. Foi ele quem salvou o euro no seu tempo. Agora, de acordo com os mercados financeiros, pode nos salvar da crise financeira. Os mercados financeiros são construídos com base na confiança nos líderes, que podem fazer o que for preciso, o que for preciso, o que for preciso. Se Draghi Palazzo estivesse em Chiki, teria feito duas conquistas históricas ao abandonar o teste da guerrilha: salvar o euro e nos salvar de uma crise financeira.