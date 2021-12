Os 5 maiores artilheiros do Milan em 2021

De 2021 Milão Foi definitivamente um ano favorável. Depois de 7 temporadas, na verdade, Rosoneri terminou em segundo lugar na Série A e se classificou para a Liga dos Campeões, que foi disputada com honra e orgulho este ano. Em uma abordagem técnico-tática de equipe para realizar a criação de Pioli, os seguintes jogadores se elevaram ao top 5 nas pontuações da temporada rossonera:

1) Frank Kessie – 15 gols – Nem Ibrahim nem Rebekah! Embora o meio-campista seja polêmico, ele também é decisivo, conquistando o prêmio de Melhor Marcador do ano. Na última temporada, por outro lado, o marfinense foi devastador em todos os lados do campo, se mostrando decisivo mesmo com 15 gols (14 na Série A e um na Liga Europa) na área de gol; Voz alta de 11 frases nesta estatística.

2) Sladen Ibrahimovic – 14 gols – definitivamente atemporais! Mesmo que tenham 39, 40 anos ou mais (?), A Suécia estará sempre presente e sempre sabe marcar. Nos últimos 12 meses, a Suécia marcou 14 gols, apesar de ter perdido várias partidas devido a lesões (7 de 19 gols somente na atual temporada).

3) Anto Repik – 13 gols – O croata é um jogador que muda o equilíbrio como alguns europeus. Afinal, as 13 assinaturas de 2021 marcam a última temporada, o que por um lado é um sinal de desempenho ainda mais eficiente à frente da meta, e por outro lado, outubro-dezembro estará sempre nas boxes por conta de lesões. . A pérola do estádio é um talento poderoso com um placar de 0-3 na Juventus.

4) Rafael Leo – 8 gols – Embora possa fazer muito mais na área de gol, suas atividades aumentaram nesta temporada. Os portugueses eram um triplo puro, capaz de desarmar facilmente qualquer tipo de defesa, mas … não tinha determinação. Os 8 gols marcados são um bom saque, para crescer em 2022. O primeiro golo do ano em Benevento foi fantástico.

5) Brahim Dias – 7 gols – Esta é a invenção de 2021: da substituição de Calhanoclu ao décimo colocado, com pesadas gols no bolso. Suas características são mais para ajudar um homem do que um finalista, mas muitos gols serão marcados na Juventus 0-3, contra o Samperia em Gênova e no estádio de La Specia.