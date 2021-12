Milan Aqui está o novo meio-campista: bateu em janeiro

Ele não convenceu Pacquiao e Kessie agora parecem ter chegado ao fim de sua experiência como rosoner, cujo contrato expira no final do ano. Tiro de mercado de meio-campo para o Milan, pode vir imediatamente.

Mercado de transferências de Milão, filmado no meio-campo

Boatos do exterior agora enfatizam o golpe no meio de campo para o Milan. Não confiava em Pagayoko, que se juntou aos rossoneri como arma adicional no meio do campo de Stefano Pioli.

Pennasser tem mais espaço do que seus colegas meio-campistas, com qualidades que os diferenciam dos franceses. Assim, no final da temporada, poderá haver uma verdadeira revolução no departamento em meio ao campo do AC Milan. Fique de olho na vontade como nome inabalável do que será o golpe de Paulo Maldini no presente e no futuro.

Estamos falando de Renato Sanches, o alvo número um do Milan no mercado de câmbio. O talento português que foi um dos melhores tradutores do Lille na vitória da temporada passada sobre as lendas do Paris Saint-Germain pode aterrissar na Série A.

Mercado de Milão, Renato Sanchez em janeiro: Golpe

Renato Sanchez é o enredo de janeiro para o mercado de câmbio de Milão. São colegas Fichajes.net Revele as últimas notícias do mercado relacionadas aos rossoneri.

No final da temporada, Frank Guessie se despedirá e não renovará com Rosoneri. Por isso, a intenção de Maldini é tirá-lo do Lille imediatamente, em antecipação a uma competição muito mais forte contra Renato Sanchez. Um tiro importante, Serie A. Continuar a se destacar no Renato Sanchez será uma novidade para o Scudetto.

Estatísticas do último Milan, hit Renato Sanchez

O Milan busca um meio-campista importante e agora o nome de Reno Sanchez está no topo da lista de Rosoneri.. Pavlo Maldini acredita no valor de mercado mais importante e alto do ex-jogador do Bayern de Munique. Na verdade, os portugueses, para sair de Lille, tiveram de receber uma concessão equivalente a மில்லியன் 40 milhões..