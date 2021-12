Assassinato de uma mulher em Catânia, suspeita-se. Manhunt, um antigo longe de ser encontrado

Catânia, 11 de dezembro de 2021 – é Um suspeito Por Assassinato de Giovanni ContreroA mãe de 27 anos, popularmente conhecida como ‘Jenny’, foi morta na noite de sexta-feira no vilarejo de Lineri. Misterbiago Dentro Catanis Pouco depois de completar o turno, com um tiro de pistola, saiu Padaria Onde ela trabalhou. Isso é sabido pelo advogado cataniano que coordena as investigações de Carabinieri.

A pessoa, atualmente indetectável, tinha com a vítima uma relação definida como ‘tempestade’. O suspeito não é o ex-companheiro do jovem de 27 anos e pai da menina de 4 anos.

Há mais Uma testemunha Do crime. A garota era Carabinieri perguntou Ao longo da noite: ‘Jenny’ foi executado. O jovem de 27 anos tinha acabado de sair Da padaria Em uma esquina da Allende com a Noble, acompanhada por uma amiga, ela esperava a chegada da mãe em seu carro quando um homem se aproximou dela, que apontou uma arma para sua cabeça e puxou o gatilho várias vezes.

Ao saber a identidade do assassino, a menina que estava com Jenny não foi capaz de fornecer detalhes úteis para a investigação, que foi coordenada pela advogada Valentina Match: ela ficou um tanto chocada e escondeu parcialmente o rosto do assassino, relatou. Para o exército. Os investigadores suspeitam que há alguma margem de manobra no fornecimento de informações detalhadas para diagnosticar esse crime. UMA Ex-sócio Resultados da vítima Indetectável. Ele também segue o próprio caminho Advogado rejeitado.

Dor e agonia Tarde da noite na chuva, Mãe Dominado pela dor, ela abraçou sua filha sem vida em um último esforço. A jovem mãe carregava consigo um saco de pão quando este foi encontrado na rua perto do corpo sem vida.

Carabinieri ouviu parentes e amigos da mulher, todos conhecidos como Jenny, tentando reconstituir a vida da vítima e o que aconteceu nas horas que antecederam a emboscada. A única certeza é que a morte de Condoro não aconteceu por engano Que atirou Ele pretendia matar Só a menina, Mãe de uma menina de quatro anos.

“Desde a noite passada”, disse o prefeito Giuseppe Marco Corsaro – Continuamos acompanhando a evolução da história que viu o dramático assassinato de uma mulher no bairro Lineri. As revelações da verdade ainda não foram confirmadas e, apesar das investigações em curso, enfrentamos um capítulo trágico e doloroso que preocupa toda a nossa comunidade. Suspendemos os eventos de Natal planejados na área.