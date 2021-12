Kovit, 157 casos e 92 recuperados. Venda Terny, Alojamento Sempre Fixo

157 novos casos Covid-19 foram relatados nas últimas 24 horas na Umbria: domingo, 12 de dezembro às 9h42. Atualizado. Os dados corresponderam a 10.657 swaps examinados – 2.614 swabs moleculares (total 1.274.790) e 8.043 swaps antigênicos (total 1.319.698) – a um percentual positivo equivalente a 1,47% (sábado 5%). O número de resgatados no mesmo período foi de 92 (total 65.358). Infelizmente, o número de mortes por pessoa positiva para o vírus associado ao município de Nocera Ambra aumentou para um total de 1.496. Com base nesses números, existem atualmente 2.343 infecções virais na Umbria (+64, mais de 18.300 pela primeira vez desde 18 de maio de 2021). Desde o início da epidemia, foram detectados 69.197 positivos (+157).

Governo Especial – Ambrian

Hospitais

Das 52 (+1) pessoas infectadas com o vírus internadas em hospitais da Úmbria na manhã de domingo, 7 (+1) estavam em tratamento intensivo. Assim, hospitais privados: Perugia 32 combinações (inalteradas) das quais 1 (inalteradas) em terapia intensiva; Dos internados no Hospital Terni 20 (+1), 6 (+1) estão em terapia intensiva. Por padrão, existem 2.291 (+83).

Novos casos

A região culpa Amelia (8), Assis (9), Bastia Ambra (4), Bevagna (1), Castell Ritaldi (1) e Castell Viscardo pelos 157 novos casos notificados nas últimas 24 horas na Úmbria. (1), Città di Castello (7), Collazzone (1, ‘Covid +’ retorna), Corciano (4), Deruta (1), Ferentillo (1), Foligno (12), Fora do território (15), Giove () Giustino (2), Spolto (16), Terni (38) e Umbertite (2).

Curas

As 92 curas encontradas na Umbria nas últimas 24 horas são atribuídas aos municípios de Aquasparta (1), Amelia (1), Assis (3), Bastia Ambra (2), Bevagna (1) e Campbello sul Klitunno (1) . , Castell Viscardo (1), Castiglion del Lago (1), Citta de Costello (3), Corsiano (3), Deruda (1), Fabro (1, Pac ‘Covit Free’), Folicino (6), Fratta Todina ( 1, ‘Covit Free’ está de volta), Fora do Território (7), Qualdo Catanio (1), Cuppio (3), Macyon (2), Marciano (1), Montecostrili (1), Montecio (1), Orvito ( 3)), Perugia (23), Borno (1), Spoleto (1), Terni (15), Trevi (1), Umbertide (1) e Wolfaprica (5).

Casos atuais

Os atuais 2.343 casos de Covit-19 na Umbria às 9h42 de domingo, 12 de dezembro, são relatados pela região como segue: Folicno 344, Terni 277, Perugia 251, Spoleto 216, ACC 123, 103, fora da região de Ameliote di Castello 82, Trevi 68, Corcian 59 Tadino 46, Narni 41, Spello 38, Castiglione del Lago e Bastia Umbra 35, Umbertide, Orvieto e Gubbio 33, Magione 31, Montefalco 29, Montefalco 29 20, Gualdo Cattaneo 19, Todi, Porano e Città della Pieve 17, Beton Piegaro 15, Valfabrica e Campello sul Clitunno 14, San Gemini e Marsciano 12, Montecastrilli e Fossato Giicalo, di Vico, Giicalo dell ‘Umbria e Attigliano 7, Torgiano, Lugnano in Teverina, Deruta and Conic 6, Otricoli, Massa Martana e Avigliano Umbro 4, Passignano sul Trasimeno e Montefrancoggia, 3, Ferentillo, Citerna, Castel Giorgio e Acquasparta 2, Valtopina, Sellano, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Costacciaro, Collazzone, Castel Viscardo, Baschi e Arrone 1. Existem 25 municípios ‘livres’ (+1).

Vacinas

Às 8h do domingo, 12 de dezembro, 1.339.335 doses da vacina foram administradas na Umbria (+1.049, em comparação com 1.338.286 às 8h da sexta-feira, 10 de dezembro, 85,08% das doses disponíveis (1.590.574,1090,109,574,1590,100) para imunização completa 538), 85,37% da população elegível, 86,64% da população com direito à primeira dose (+390) para 699.942 pacientes e a terceira dose para 167.114 indivíduos (+5.875), 20,73% da população elegível.