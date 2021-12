Roma, Revolução Mau | Novas fontes de especialização

Roma, Giallorossi devem jogar contra o Spezia amanhã à noite na presença de seus espectadores. É preciso encontrar um caminho para os três pontos. Enquanto isso, Mou se prepara para uma pequena revolução.

Home Serie A Eve Roma. Os resultados do décimo sétimo dia concordam que não há nada errado. Adiamento olímpico, vs. especiaria Por Diego Motta, o Kialorosi é forçado a vencer. O objetivo de Mou é cancelar a dupla parada na liga e aproveitar as ações erradas dos adversários diretos. O treinador português está determinado a fazer as suas escolhas.

Após a má conduta de Milan e Juventus, na verdade, Lazio e Nápoles também foram suspensos. Ele perdeu novamente contra o ex-Sassuolo, enquanto os homens de Spaleti tiveram que se render para Emboli Tuscans, que derrotou Maradona graças ao gol de Katron. Concentre-se apenas no tabuleiro de xadrez, não muito nas chaves das outras pessoas Algo especial, Atualizações interessantes serão anunciadas tendo em vista o jogo de amanhã.

O encontro com os Ligurians não será fácil, principalmente se nos lembrarmos das muitas hostilidades que enfrentamos no ano passado contra os meninos na hora do treinamento pelos italianos. A gestão de Diego Motta, até agora, tem sido volátil, mas vai exigir muita atenção e pragmatismo contra a realidade.

Leia também: Calciomercado Roma, Desempenho decepcionante | Tudo vai mudar em janeiro

Roma, Mourinho conclui: A revolução começa amanhã

O fato de a equipe estar em um momento difícil está na visão de todos. Para amenizar as desavenças que se seguiram à partida contra o Inter, o chefe da equipe agradeceu ao CSKA a vitória no exterior sobre o Sofia. No caminho de volta para La Specia, nos 90 minutos de amanhã, muitas das questões mencionadas na segunda-feira, 13 de dezembro, também são vistas nas muitas deficiências que Mourinho enfrentará nas próximas semanas.

Perante os bons sinais que nos últimos tempos surgiram contra St ெ leck e os seus colegas, os portugueses podem optar por fazer uma pequena revolução, principalmente em resultado da procura, mas isso explica porque é que não estão carregadas de consequências. Conforme relatado por “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, respectivamente, podemos ver a propriedade amanhã. Bowe e Felix.

O meio-campista, que há muito mostra seu talento na Primavera, vem apresentando uma boa atuação na conferência. Afena, por outro lado, está pronto para retomar aquela bela história que começou em Cochlear e continuou feliz em Gênova, mas ainda precisa de muitas outras páginas para escrever. Final feliz pessoal e coletivo.