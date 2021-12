Prolongar o estado de emergência torna o debate majoritário

Um aumento nos casos de vírus corona leva a algumas reações de certas partes do palácio, por exemplo, extensão Emergência. Seus resultados neste momento ainda estão programados para 31 de dezembro em duas semanas, mas a situação emergente pode levar a uma nova prorrogação. No entanto, essa hipótese divide a maioria, onde muitas partes afirmam ser contra, pois, dadas as circunstâncias, é uma medida que atualmente é desnecessária.

Presidente da Conferência Regional e Governador de Friuli Veneza Giulia, Massimiliano Federica, Expressou oposição à hipótese de que o estado de emergência poderia ser ainda mais prorrogado: “ Também temos a oportunidade de legislar com ordens de emergência sobre questões específicas e podemos trabalhar nisso. Se medidas temporárias forem necessárias – profissionais de saúde adicionais com treinamento ou apoio para a RSA – podemos tomar medidas de alívio de emergência. “

Antes de Massimiliano Federica, era Matteo Salvini Não concorda com a prorrogação do estado de emergência, mostrando a esperança de que a pior situação na Itália tenha passado. “ Os italianos respeitam as regras, se sacrificam, são vacinados. Respeito é impossível do que isso “, O presidente da associação insistiu” Falaremos sobre a extensão do estado de emergência quando nos proporem “

Antonio TajaniEm vez disso, ele quer ter cuidado: “ A ciência deve apresentar propostas sérias e depois assumir a responsabilidade política. Mas a ciência nos diz claramente o que decidir. O estado de emergência não é esquerdo nem direito. Seguiremos as regras e todas as ferramentas úteis para prevenir a propagação da infecção “

A posição de outra força governamental, a dos democratas, é diferente da de seu secretário Enrico Letta Ele disse que era um potencial: “ Se for necessário prorrogar o estado de emergência para manter melhores condições em outros países europeus, somos a favor da prorrogação ”