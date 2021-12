Liga Europa, um bom empate para Atlanta: jogo do Olympiacos contra os gregos

Bérgamo, 13 de dezembro de 2021 – O Dar Ele irá até o sopé da montanha onde os míticos deuses do Olimpo viveram em fevereiro. Atallanda A 16ª rodada será jogada Liga Europa no Olympiaco em AtenasS. A urna de Neon designou um bom par para a equipe Nerasuri, atribuindo a eles os líderes da elite grega, uma das três equipes históricas da capital helênica (junto com Ek e Panathinaikos), a equipe Pireu e os deuses retratados com mais precisão . Seu símbolo.

Pireu pousou vermelho e branco Status da equipe na Liga Europa Eliminando os búlgaros primeiro Ludocorets Então, os eslovacos Eslovênia BratislavaDepois, terminou em segundo no Grupo D, atrás do Eintracht Frankfurt, 3-1 na Alemanha e 2-1 na Grécia.

Olympiacos Apesar de perder uma partida na Bélgica na semana passada, a Bélgica terminou com 3 vitórias e 3 derrotas em seis jogos europeus, graças a duas vitórias contra os turcos no Fenerbahçe e uma vitória contra a Antuérpia. Não é o melhor currículo continental para uma equipe repleta de estrangeiros, treinada por Pedro Mart பெட்ரோ nz, de Portugal, que conquistou dois títulos helênicos em quatro temporadas com ‘The Olympians’ e agora lidera a equipe do Pireu a um dos três tipos de títulos. Pontos de benefício para padrões em Aek. Em campo, o famoso capitão Sócrates Papastatopolos, o meio-campista de 33 anos da seleção grega, é há alguns anos um herói ao nível dos campeões com os alemães do Borussia Dortmund. Isso teria sido ruim para a Atalanta, com exceção do Betis Sevilla e da Real Sociedad, que jogarão sua primeira mão em Bergamo no dia 17 de fevereiro e retornarão a Atenas no dia 24 de fevereiro após sete dias.