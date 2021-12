O juiz ordenou a acusação de Pepe Grillo, o jornalista do caso ‘Trito e Rovecio’.

Pedido de arquivamento E rejeitado Carga obrigatória Por Pepe Grillo. Juiz para as investigações preliminares de Livorno, Mario Nabi, Ele disse de acordo com o pedido da noite Sabrina Carmasi A pesquisa deve ser arquivada Violência privada Contra o fiador do movimento cinco estrelas.

O Profeta ordenou que o promotor apresentasse a acusação contra Grillo em 10 dias. O capítulo central do julgamento é anterior 7 de setembro de 2020, Enquanto na praia Marina de Fibona Jornalista Sra. Francesco, A transmissão da Rede 4 foi enviada Oposto e reverso, Tentei entrevistar Girillo.

A certa altura, a Sra. Foi retirada do banheiro onde estava – você pode ver uma no vídeo Motivação – e tropeçou descendo os degraus, pegando um Trauma entorse Para o joelho esquerdo. Desses fatos surgiu uma denúncia de violência privada e Lesões Feito por um jornalista em Advogado de livorno Contra o fundador dos M5s. O promotor público de Livorno anunciou mais tarde que encerraria o caso com Girillo sob a acusação de lesão corporal e, em vez disso, pediu que o juiz de primeira instância fosse preso sob custódia por violência pessoal.

Já o Juiz de primeira instância indeferiu o pedido de indeferimento dessa hipótese criminal. O Imagens Transmitir pelo celular do repórter Network4 E essa Câmera de segurança Na praia onde Grillo postou em seu blog, uma pergunta e resposta nasceu entre o fundador do movimento e o projeto liderado por Paulo del Depio..

Vídeo Blog de Pepe Grillo