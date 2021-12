O que aconteceu hoje – Ningolan decide a partida contra o Gênova. Sabathini: “Quem é Pallotta?”. Boniek recomenda Roma para Lewandowski

Nova coluna Vocegiallorossa.it Todas as manhãs o levará na hora certa, lembrando exatamente o que aconteceu neste dia nos últimos 11 anos. Então, vamos começar com as notícias mais interessantes que aconteceram 14 de dezembro de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010.

Clique nos títulos das colunas para ler a mensagem completa!

2020

Praga – A Roma empatou com clubes portugueses na 32ª jornada da Liga Europa.

2019

Roma Feminina – Oropica 6-0 – Dobra para Domino Giororoso, Heckerberg e Cherturini. Kolusini e Thomas também marcaram.

2018

Pegue – “Joguei em uma Roma muito forte. Roma x Barcelona? Naquela noite, diante da TV, me senti mais romanizado do que nunca.”

2017

Shik – “Um esforço para se tornar o jogador mais bem pago da história da Roma”.

2016

சபதினி – “Pallotta? Quem? Vou empatar com o Ju. De Rossi precisa se atualizar.”

2015

Foi um dia inesquecível para as cores Geolorosi.

2014

Gênova-Roma 0-1 – Ningolan decide a partida com um recorde acrobático e o 100º gol de Rudy Garcia pelo Roma.

Johnson – O lateral inglês é fortemente comparado à Roma como reforço para a próxima temporada.

2013

Stoychkov – O campeão búlgaro Francesco Totti fala sobre: ​​”Esta é uma biografia de Roma e do futebol italiano”.

2012

Suspeita de Ametista – Alguém se pergunta se seria melhor atacar Stecklenburg ou Kozhikode no alvo.

Stekelenberg – Giallorossi O agente do goleiro refuta categoricamente a hipótese do Fulham.

Fénix – Revela que Lewandowski, Presidente da Federação Polonesa, aconselhou a antiga administração Roma.

2011

Falhas – Mark Bunnes se torna o novo diretor de Roma e a empresa lhe dá poderes operacionais.

Tanque – À margem da festa de Natal da Roma, o Capitão Kiorosi esclareceu as palavras dos últimos dias: “São incompreendidos”, o seu pensamento.

2010

