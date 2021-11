Covit, o líder do No Vox em Veneto Lorenzo Damiano, foi internado no hospital em terapia intensiva.

Denier e, claro, não o Green Pass. Presidente Sem Vox Veneto Lorenzo Damiano, Membro Executivo Nuremberg2 Foi candidato a prefeito na última eleição Gonegliano, Na província Treviso, Sofrendo de doença covitica, deu entrada na unidade de terapia intensiva do Hospital Vittorio Veneto. O homem de 56 anos foi infectado durante uma peregrinação no início de novembro, relataram jornais locais. Medjigorje.

Em seu No Vox Activism, Damiano clamou por “Nuremberg 2” contra os promotores de vacinas, misturando resistência sistêmica com os habituais slogans de “ditadura da saúde”, “ditadura da saúde”, sem passe verde, liberdade da vacina e o lar dos tratamentos. Doutores. No último município, suas iniciais receberam 2,78%. L em seu perfil no FacebookO homem divulgou a imagem da capa com uma foto de Madonna E há muitas opiniões daqueles que expressam semelhança sob o registro, mas também há muitos que criticam a condição do homem e pedem aos que estão doentes mas vacinados que saiam do leito.