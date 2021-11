Vem e leva o Ronaldo com ele

O banco do clube está considerando uma mudança sensacional. Em caso de avanço, fica o efeito dominó com recomendação de Cristiano Ronaldo

Em casa Paris Saint-Germain Há um ar de mensagem no banco. Na verdade, os proprietários não ficaram muito satisfeitos com o trabalho do técnico argentino Mauricio. Pochettino A mudança de treinador será considerada antes do final da atual temporada.

Leia mais >>> Decola Napoli, Diretor: Osimhen retorna em 2022

Segundo o dondiario.com, a empresa não considera o atual treinador capaz de lutar até ao fim na Liga dos Campeões. É por isso que eles estão pensando em genética Zidane, Excelente perfil para este tipo de projeto. Com Real MadridNa verdade, o francês venceu a melhor competição europeia 3 vezes e, segundo vários meios de comunicação, os franceses já começaram a trabalhar para o convencer a aceitar o seu plano. A contratação final de seu grupo da capital francesa pode ter um efeito dominó no mercado que Cristiano lidera. Ronaldo Na corte francesa.

Leia mais >>> Milan empata na Série A: Co-selecionados

Ronaldo e Messi no PSG com Zidane: Conselhos

O ás português é muito popular Zidane E existe uma excelente relação entre os dois. Desta vez CR7 Ele parece estar feliz com os ‘Red Devils’, mas se não se classificar para a próxima Liga dos Campeões, pode se recusar a continuar sua turnê pela Inglaterra no final da temporada. O PSG vai aproveitar para unir os dois maiores rivais do futebol moderno Ronaldo e Messi No mesmo clube.

Para se manter atualizado e comentar sobre as últimas notícias do mercado de câmbio, interesses e muito mais, siga-nos em nossos perfis Facebook, Twitter e Instagram!

Porém, com a chegada de Zidane e dos portugueses, resta saber se a Argentina ainda vai querer ficar em Paris: os locais mais confiáveis ​​serão precisos se houver uma despedida. Manchester United (Órfão de Ronaldo) e Cidade de manchester A partir de Cardiola.