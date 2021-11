Sonho com casas de emboscada: 90 anos de idade despejado em Nápoles

Os proprietários não têm descanso. Outro caso Ocupação ilegal Foi feita uma reclamação em Nápoles contra um senhor idoso, mas infelizmente nos últimos dias esta não foi a única. Na verdade, uma casa da INBS em Roma foi ocupada por uma família cigana, parente dos colonos que ocuparam ilegalmente a casa de Ennio de Lalla algumas semanas atrás. Esta é a história compilada por Jornal, Dá uma triste ideia do que está acontecendo todos os dias em nosso país, essas situações sempre aconteceram, mas graças à história, acabou bem, graças à história de Ennio de Lalla.

Uma história como a de Ennio de Lalla aconteceu nas últimas semanas em Nápoles, onde a vítima era uma senhora idosa 90 anos, Um dia depois de um pequeno abuso físico, ela decidiu ir à casa de sua filha por alguns dias para obter ajuda. Ela não poderia ter imaginado que nunca mais voltaria para casa quando voltasse porque foi capturada por uma família abusiva. Assim se transformou a mini-pausa de 90 anos na Irfinia, a realização de um sonho, segundo ele. manhã.

A mulher, que mora em um prédio de apartamentos no centro de Nápoles, atirou uma pedra da Piazza del Plebicito e decidiu voltar para sua casa totalmente curada, mas quando as chaves foram trancadas, ela teve uma surpresa ruim. . Alguem mudou Fechadura da porta Aproveita a casa e tira até as joias da mulher, e a ausência “ Um verdadeiro cristão “

Mas o padre fez ainda mais de seu altar, culpando toda a comunidade por estar viciada neste acontecimento horrível, que já aconteceu em outros bairros, como sempre em outras ocasiões. Em Nápoles, infelizmente, este fenómeno é muito mais difundido do que outras realidades e, sobretudo, torna-se palco de ocupações ilegais, muitas vezes envolvendo bares. Este fenômeno parece estar crescendo nos últimos anos e muitos estão pressionando pela aprovação de alguém Lei Isso protege totalmente os proprietários que perderam a propriedade de sua casa.