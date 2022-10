Cartão de identificação eletrônico tipo SPID para serviços online PA: o que muda?

Bilhete de Identidade Eletrônico (Cie) como SPITE para acessar os sites. Administração pública. Um passo para simplificar o documento eletrônico para mais de 31 milhões de cidadãos italianos, eles receberão uma ferramenta equivalente às credenciais do sistema de identidade digital, após a publicação do decreto do Ministro do Interior no diário oficial. Em sintonia com a inovação tecnológica e a transformação digital e a economia, rege os métodos de utilização do cartão como ferramenta de identificação digital (CieId).

Ao adoptar esta disposição, o cartão – cuja realização foi confiada à State Printing and Mint Corporation – tornar-se-á numa simples ferramenta digital através da qual o cidadão pode aceder a serviços online prestados por administrações públicas e particulares. Até agora, para usar o documento como chave de acesso digital, era necessário segurar fisicamente o cartão e lê-lo a cada vez com um smartphone.

Em poucos meses, quando a inovação começar a funcionar, provavelmente até o final do ano, em vez disso, não é necessário ter o documento em mãos, e o INPS, Receita Federal ou outras administrações de sites públicos. Em essência, renomeado como Cie 3.0, deve ser superado o sistema de identificação que até agora levou os cidadãos a acharem o cartão de identificação eletrônico muito pesado e preferirem a facilidade de uso da outra chave de acesso digital, o Spid. Para serviços públicos na Internet.

Cie em vez de Spidey

Entre as inovações trazidas por este arranjo, o acesso será controlado por meio de três níveis de autenticação de TI, 1, 2 e 3 correspondentes a Normal, Significativo e Alto, para uso seguro da identidade digital a partir de solicitações de serviços. A CIE também mantém uma funcionalidade avançada de assinatura eletrônica (FEA) para a assinatura de um documento digital no âmbito da administração pública e entre particulares. Um cartão de identificação eletrônico pode ser solicitado se o cartão de identificação expirar ou tiver sido perdido, roubado ou danificado na residência ou município de residência.

Há um preço fixo de € 16,79, além das taxas padrão e de secretariado para a emissão de um cartão de identificação eletrônico.