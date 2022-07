Escherichia coli na Riviera Romagnola, proibições levantadas – Corriere.it

a partir de Editorial on-line

Valores voltam à normalidade: 22 praias poluídas voltaram à região que deixou de tomar banho. A concentração de bactérias diminuiu de 500 para 20-30 por metro cúbico

Parâmetros da bactéria Escherichia coli no mar da costa Emilia-Romagna Eles são limitados em todos os pontos As contradições são registradas ali. anunciou issoConselheiro Regional do Meio Ambiente, Irene Briolo, em entrevista coletiva sobre o assunto. As ordens dos prefeitos dos governos locais são esperadas em breve (22 no total) onde foram observados valores bacterianos anormais.