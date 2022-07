Cristiano Ronaldo sente falta do Atlético de Madrid, mas promete ‘rei joga no domingo’

o futuro Cristiano Ronaldo. Os portugueses, como agora é conhecido, querem sair Manchester United (Ele está vinculado por um contrato até 30 de junho de 2023) e como ele deseja participar do próximo contrato. Liga dos Campeões, uma partida em que os Red Devils não se classificaram. quinta-feira à noite CR7 saiu contra rumores persistentes sobre seu futuro Ele fez exatamente isso comentando em um post no Instagram: “Não posso passar um dia sem falar de mim, senão a imprensa não vai ganhar dinheiro. Eles não podem atrair a atenção das pessoas a menos que mintam. Continue e um dia você receberá a mensagem certaRumores sobre seu futuro eram abundantes depois disso Não convocou o português para um amistoso contra o Atlético de Madrid, marcado para sábado, 30 de julho. Em seguida, o mesmo CR7 enviou outra mensagem em resposta a um comentário em uma página de fãs dedicada a ele: “Sunday King toca”, observou ele, Ele anunciou sua volta aos gramados em amistoso entre United e Rayo Vallecano Jogou no domingo, 31 de julho.