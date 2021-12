Porto, Peppe Al Covit Positivo: Salta L’Atletico Madrid

Na coletiva de imprensa antes da partida Liga dos Campeões Entre Porto E o Atlético de Madrid, treinador da seleção portuguesa Sergio ConceiovEle anunciou Pepe está ausente do grupo, Um jovem atacante brasileiro nascido em 1997: “Pepê está otimista com Covid, então ele não pode jogar“. Para a partida decisiva contra o Porto, o Atlético, três jogadores já estão em risco: são o meio-campista Marco Kruzic, o ex-jogador do Inter João Mário e o outro Pepe, ex-zagueiro do Real Madrid.