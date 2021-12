Gazzetta deello sport: Pinamonti desafia Beto

o Gazette Dello Sport A partida entre Emboli e Udinese é assistida pelos respectivos atacantes Pinamondi e Betto. “Juventude, energia, fome, senso de propósito. A partida desta noite entre Emboli e Udinese (quatro pesos pesados, Pereira e Pecao, Wallace e Molina serão desqualificados) está sozinho: Andrea Pinamondi, nascido em 1999 Cles e Beto Betuncal Nascido em Em 1998, os portugueses de Lisboa, em primeiro lugar, foram emprestados do Inter para Emboli, graças à sua contratação como jogador de topo, e em segundo lugar, o que ganha menos, melhor e mais apanhados agora. Peto, uma lenda, chegou tarde ao futebol e fez o time, jogando o campeonato da primeira divisão e dois jogos nesta temporada, antes de ter uma chance da Udinese e a oportunidade para a Serie A. Pinamondi no Inter, mas Eto’o subiu. Já saiu, então ele cresceu com outros mitos. , Mas temos a força e a força para apontar para o P Betto: os dois golos que marcaram o primeiro século duplo do português na Serie A frente à Lazio nos Jogos Olímpicos de quinta-feira à noite, registados oficialmente como uma das verdadeiras surpresas da descoberta do avançado por Poso . Em tiro na cabeça e progressão de sprint, o velocista tipo Lasserie queima. O Beto já está às seis. Se Udin falar sobre isso, o staff dirá “ele está com fome”. Com treze tokens e os mesmos minutos de Phenomonti (979), ele também atirou em Sampteria, Bologna, Atlanta e Sasuollo. Além da Lazio. Em um mês ele se tornou o ponto de partida de Luca Coty, que foi atacado por seu desejo insano e o ajudou a crescer. O suporte técnico pode chegar em breve. Betto, da Guiné-Bissau, imita os mesmos sapatos de seu ídolo, Samuel Eto’o.

Os padrões que podem ocorrer no campo hoje à noite são:

Emboli (4-3-1-2) – Vihar; Stojanovic, Romaknoli, Luperto, Paris; Haas, Richie, Henderson; பஜ்ராமி; Kudron, Phenomondi.

Votação – Nenhum

DINESE (4-4-2) – Silvestre; Perez, Noydink, Sameer, Udoki; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Sucesso, Betto.

BALLOTAGES – sucesso – estranhos 55% -45%; Makenko-Jajalo 55% -45%