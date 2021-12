O homem de 72 anos morreu na casa do anjo de Less ao ser internado no hospital, sem ter sido vacinado.

Parabita – Um empresário aposentado de 72 anos de Parabita morreu nas últimas horas em Lessin Devi, que foi internado no hospital devido ao Govt-19. Ele era particularmente suscetível a infecções na forma de agressão. E o vírus não tinha como deixá-lo. “Leonardo Covit-19 não poderia ter ficado melhor”, escreveu o prefeito de Parabita Stefano Breit em sua página do Facebook, revelando a tragédia que atingiu uma família em sua comunidade após saber de sua morte.

“Infelizmente – acrescentou o autarca – as suas condições eram graves desde o início. A notícia deixa-nos muito tristes e aproxima-nos do seu coração com a sua família. E vamos nos lembrar sempre de cumprir o anti-Govt.

A vacina normalmente não é mencionada aqui. O homem, ex-proprietário de uma pequena fábrica de calçados e conhecido em sua comunidade, não se submeteu realmente à segurança. Uma reunião foi adiada com o tempo, porém, parece que não houve oposição ao soro. Todos em sua família (esposa e três filhos) foram vacinados e apenas um deles é positivo, mas está isolado em sua casa. Na verdade, assintomático.

Nesse caso, o Govt-19 não afetou apenas os pobres de 72 anos. A infecção teria ocorrido durante um jantar em novembro, então três pessoas que ele conhecia compareceram, não foram vacinadas e o teste deu positivo. Em Parabita, o prefeito explicou no final do mandato: “Os aspectos positivos atuais afetam 22 e um total de nove famílias. Eles têm sintomas leves e, em alguns casos, nenhum sintoma. “

Nota: em Boletim Regional de Epidemiologia de Hoje Não há mortes porque, como sempre, serão registradas posteriormente.