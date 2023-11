Apenas Cervinia Le Breuil permanecerá. É revoltante mudar o nome para “danos ao turismo e aos moradores”. Chandanse: “Pense novamente!”

DesligadoFloriana Roulo

Os quadros e cartazes municipais devem ser substituídos. São relatados obstáculos burocráticos aos documentos dos cidadãos. A decisão de cancelar o atual nome “oficial” preferido pelo regime fascista

Adeus a Cervínia. Uma pequena aldeia com uma população de 700 habitantes no município ValdornenseNo Vale d’Aosta, a partir de hoje se chama Tani Em Le Breuil. Um regresso ao passado, de quase mil anos, foi decidido com um decreto O chefe da região do Vale d’Aosta, Renzo Testolin. Uma escolha que marcou efetivamente o fim da era pré-fascista, nome que se tornou hoje numa marca turística conhecida em todo o mundo. “Cervinia não vai desaparecer da memória coletiva – tenta explicar Jean-Antoine Máquinaz, o ex-prefeito que iniciou o processo de reconhecimento de nomes históricos da região -. É uma das estâncias de esqui mais populares dos Alpes. Claro, a cultura da região deve ser levada em consideração. Os nomes devem ser preservados, assim como a sua longa história.”

Pela mesma razão, Cervínia, Menos de um século e seu nome foi cunhado em 1934 durante a era fascista, quando nomes de países e cidades com sonoridade estrangeira começaram a ser italianos, isso poderia ser sacrificado. “Os procedimentos para atribuição dos nomes oficiais dos municípios estão previstos em lei – explica o governador Destolin -. No caso de Valtournenche, o processo de discussão começou em 2011, justamente por instigação do então prefeito Maquignaz. 2023: o prefeito aprovou o nome Le Breuil sem a palavra Cervinia.

Portanto, agora que a decisão está a entrar em vigor, tudo no país tem de mudar. Agora remova as letras enferrujadas “Breuil-Cervinia” Desde a rotunda que recebe os turistas à entrada do centro histórico, bem como a sinalização rodoviária em direcção às encostas. Deslocando os milhares de turistas que todos os anos vêm do estrangeiro para esquiar na base do Matterhorn, a mudança forçada de bilhetes de identidade, certidões de nascimento e dados cadastrais terá consequências imediatas para os residentes. READ Veneza recorreu contra a restauração da partida contra o Salerno

Este local é sempre considerado uma localização privilegiada até mesmo pelos VIPs. como Mike Bongiorno Por exemplo. O anfitrião se apaixonou muito por ela, tanto que comprou uma casa lá, e a família ainda hoje a frequenta, permitindo-lhe desfrutar da neve fresca. Ele ficou tão hipnotizado pelo Matterhorn que quis popularizá-lo em um anúncio de grappa com a frase “cada vez mais alto”. Um vínculo que a cidade lembra através de uma estátua perto do centro. Depois Renato Bossetto Cidadão honorário de Valtournenche. Foi apresentado a ele pelo então prefeito Domenico Chatillard.

“Quando eu era muito jovem comprei uma casa sob o Matterhorn – uma memória quase resignada do ator – Eu vim com Kochi Para shows, me apaixonei e comprei uma casa. Novo nome? Bem… nunca aprendi a esquiar, mas sempre venho aqui com meus filhos e netos. Afinal, nem importa saber o que é esse lindo lugar.” Um lugar “uma memória histórica que não deve ser destruída – afirma a prefeita eleita em maio, Elisa Cicco. Trabalharemos com a região para corrigir a situação. A identidade será protegida de todas as maneiras. Eu garanto.” Mas a essa altura o caso já havia explodido.

Entretanto, surgiu uma polémica política sobre o assunto: “Cervinia está a mudar de nome, não percebo porquê”, comentou o ministro.

Passeio com Daniela Santange Registre-se no Twitter, «Uma mudança tão drástica só pode prejudicar a indústria do turismo hoteleiro e a imagem de todo o Vale de Aosta. Pense de novo! Ele também falou sobre o tema Alessandro UrsiO líder do grupo dos Irmãos da Itália na Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara dos Representantes fala de “uma fúria ideológica que só encontra igual no trabalho de eliminação”.

Uma identidade histórica criada pelo Talibã”. READ Rudd e Opelka avançaram para as quartas de final. Ivashka Shapovalov - Deleta OA Sport



