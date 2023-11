D



Perto de Alvelate, ninguém imaginaria que a maior satisfação da história recente do Sporting Lisboa viria do odiado antigo jogador do Benfica. Em vez disso, Ruben Philippe Márquez Amor mudou as cartas e alterou o equilíbrio futebolístico da capital, levando os leões verdes e brancos à vitória no campeonato em 2021: para que conste, desapareceu durante 19 anos. Ele tem a mesma idade de Cristiano Ronaldo aos 38 anos, mas parou de jogar aos 32 depois de disputar a Copa do Mundo de 2010 com Portugal na África do Sul, graças ao nocaute repentino de Nani: na verdade, considerando tudo, ele jogou apenas os últimos 5 minutos de seu estreou contra a Costa do Marfim e depois desapareceu do radar. Tal como Portugal, já foi eliminado nas oitavas de final pela Espanha e venceu o torneio. Depois de se estrear no Belenenses (historicamente a terceira equipa de Lisboa), mudou-se para o Benfica em 2008, onde permaneceu durante 4 anos, jogando principalmente como titular no meio-campo do guru português do banco Jorge Jesus. O mestre indiscutível: regressou a Lisboa depois de uma passagem por Praga, onde encerrou a carreira em 2017, após alguns jogos pelo Al-Waqra, do Catar. Definitivamente um pioneiro. Em 2018, estreou imediatamente no banco de reservas no terceiro treino de outro clube da capital, o Casa Bia: o problema foi que ele não se classificou, o que resultou em desclassificação de um ano e 6 pontos de penalidade para o time . No final, ele ganha a promoção de qualquer maneira. Paralelamente, também foi suspensa a desclassificação do jovem treinador.