Governo garante aos juízes do Nordeo: “cooperação leal agora”

Após declarações do ministro da Defesa, Guido Croceto, que falou em “ataque judicial ao governo”, o ministro da Justiça, Carlo Nordio, tenta acalmar a polémica entre o poder executivo e o poder judicial. O ministro anuncia que as reformas vão continuar com o objetivo de “fortalecer a relação de confiança no poder judicial”. Incluindo os mais delicados e divisivos, como o direito constitucional sobre a separação de profissões, mas com a garantia de que o advogado nunca será subserviente ao governo e funcionará sempre num ambiente de “cooperação fiel”. O Ministro da Justiça, Carlo Nordio, tem procurado nos últimos dias o apoio do CSM para mitigar controvérsias relacionadas com a justiça. Ele participa do plenário pela primeira vez desde que assumiu o cargo, dirigindo-se ao público como um “ex-colega”. A reunião é presidida pelo presidente Sergio Mattarella, que dirige os trabalhos, ouve as intervenções de ministros e assessores, mas não intervém como tem feito muitas vezes nos últimos anos. É uma sessão já planeada, mas que traz ecos do conflito entre política e justiça, depois das palavras do ministro da Defesa Croceto sobre o mandato legislativo denominado “resistência judicial” e “boletins”.

É esta regra, entre outras aprovadas pelo Conselho de Ministros na segunda-feira contra juízes que deram “empréstimo” à política e às instituições, que Nordeo quer explicar ao Conselho de Ministros. “A minha presença hoje procura reafirmar um dos princípios constitucionais que caracteriza cada sector do meu serviço: a cooperação leal”, começa. Palavras do vice-presidente do CSM, Fabio Pinelli, em resposta: “O Conselho Supremo não falhará e não deixará de cumprir o seu compromisso máximo”. Nordeo então dá mais espaço ao CSM, que propõe enviar documentos regulatórios para comentários. E foca nas intenções do governo: “É muito importante que quem conversa com você ajude a fortalecer a relação de confiança no Judiciário”. Entre suas respostas aos vereadores que o pressionaram sobre a demissão e separação da constituição, a tão esperada passagem: “Todos sabem que nada é eterno neste mundo exceto a palavra de Deus, e o resto é mutável, até mesmo a constituição. a constituição for alterada amanhã, garanto-vos que o advogado nunca se submeterá ao poder executivo, nunca, mas para um ex-advogado tal evento é aceitável.

A polêmica ecoa nas intervenções dos vereadores. Uma nota muito direta de Tullio Morello, juiz da área: “Os juízes italianos não têm amigos nem inimigos na política”, por isso sublinha que “a credibilidade e a autoridade devem ser defendidas por todas as instituições através de ações ativas e em público”. Declarações» . O homem comum, apontado por Michael Papa do M5S, refere-se à constituição com “estrelas fixas” incluindo “autonomia e independência do poder judicial”. Os secularistas de centro-direita estão a encorajar o ministro a avançar com as reformas, especialmente o secularista da FI Enrico Aimé, que “não pode mais adiar”, sobre a separação das profissões.