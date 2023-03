A reação de Pogba foi incontrolável

Ambiente descontraído, sorrisos e brincadeiras nos treinos juv de dois dias Vitória sobre TurimNum vídeo publicado nas suas redes sociais, o clube da Juventus mostra uma simpática “cortina” entre jogadores em treino. Igreja, Vlakovich E especialmente um selvagem pogba.

Isso tudo acontece durante a sessão Prática Tarde de sexta-feira, 3 de março. “Os jogadores da Juventus estão começando a se divertir muito.”boi“: Di Maria, Bonuzzi, Alex Sandro, Kostic, Danilo e seus companheiros movimentam a bola pogbaEles estão quando no centro do círculo Igreja E Vlakovich. São precisamente os dois, sobretudo o avançado sérvio, as “vítimas”. túnel duplo Isso provoca uma reação incrível de Pogba. Em meio ao alarido público, o ex-meio-campista do United começa a correr gritando, soltando uma risada incontrolável inclusive de todos. Primeiro ele cumprimenta Di Maria no primeiro túnel em Chiesa, depois se aproxima VlakovichApontando para ele com a mão e Tirando sarro dele. Um bom sinal de entusiasmo e afecto, testemunha como Pogba já voltou a ser parte integrante da equipa, não só no relvado – durante o derby – mas também nas suas habituais brincadeiras com os seus companheiros.





