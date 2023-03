Uma segunda emboscada em Nápoles em poucas horas

Um homem de 48 anos foi morto a tiros no distrito de Bianura, nos subúrbios ocidentais de Nápoles, por volta das 8h30 de hoje. Outra emboscada em Ponticelli ontem à tarde.

Hoje é sexta-feira, 3 de março, um assassinato em plena luz do dia em Nápoles, quando as crianças vão à escola e os adultos vão trabalhar. Por volta das 8h30, A. PlaníciesUm distrito na periferia oeste da capital da Campânia, um homem – A polícia já sabia que era Antonio Esposito, 48Vigilia – considerada pelos investigadores como próxima do clã – morta a tiros na rua: emboscada Por Ballucci, canto por Torricelli. 118 médicos intervieram no local e nada puderam fazer senão confirmar a morte do homem, e os Carabinieri, que fizeram todas as apurações do caso, abriram uma investigação para esclarecer o assassinato.

Um homem de 58 anos foi morto ontem em Ponticelli

Esta manhã foi o segundo homicídio em Nápoles em menos de 24 horas. Na tarde de ontem, quinta-feira, 2 de março, ele foi morto em uma emboscada Pasquale Maná, 58 anos. Pelo que se sabe, o corpo de Manna foi encontrado em seu carro Renault Twingo. Via Vicinale Ravincello, em PonticelliSubúrbio oriental de Nápoles.

No entanto, desde a reconstrução inicial, o homem de 58 anos teria sido atacado enquanto estava em um posto de gasolina em Volla, no interior napolitano: a vítima teria então dirigido para os subúrbios orientais de Nápoles, onde teria morrido. .