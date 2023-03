Milan compra herdeiro de van Dijk: marcos portugueses

O mercado de transferências do AC Milan já está no centro de muitos rumores sobre o futuro. O clube já começou a montar seu elenco para as próximas temporadas e pode haver novidades mais importantes nas próximas semanas. A administração está conversando ativamente com as comitivas de vários jogadores para fazer a escolha certa.

Haverá uma pequena revolução rossonera no verão, e muitos novos jogadores podem chegar. Grandes vitórias não podem ser descartadas, mesmo para jovens que podem fazer a diferença no presente e no futuro.

Mercado de transferências do Milan: Maldini está considerando um novo zagueiro

O mercado de transferências do AC Milan já começou. Pensando no futuro, eles querem contratar jogadores de ponta que possam agregar valor ao time. Stefano Pioli está focado na parte final desta temporada, mas não quer perder o comboio que já está preparado e pronto para o próximo ano.

A equipe precisa de uma reformulação geral e alguns nomes muito importantes devem entrar. Maldini e Mazzara já estão trabalhando para adquirir os melhores jogadores de toda a Europa, principalmente na defesa, onde novos perfis são necessários.

De acordo com os últimos relatórios de mercado, o Milan está a caminho de um novo zagueiro.

Veja o mercado de transferências do Milan, o sucessor de van Dijk: o mais recente

O Milan está em busca de um novo zagueiro. Pioli mudou a forma como o time joga nesta temporada. Ele optou por uma defesa de três homens para melhorar as qualidades de Thea, e agora precisa de caras novas para melhorar ainda mais o elenco.

Na próxima temporada queremos entrar nos treinos de verão com todo o elenco e a direção quer acelerar agora. Atualizações recentes do mercado de transferências colocam o Milan no encalço de Antonio Silva.

O jovem defesa do Benfica também se destacou no Mundial com Portugal e acabou agora na mira dos principais clubes mundiais. Não é fácil conseguir por causa da enorme concorrência que surgiu na Europa.

Antonio Silva tem Milan: Liverpool

Milan está lendo o perfil de Antonio Silva. A classe de 2003 é considerada a sucessora de Virgil van Dijk, e é por isso que o Liverpool está pensando em contratá-lo. Copos. Jurgen Klopp tem enfrentado muitas dificuldades no elenco este ano e quer contratar novos zagueiros.

O contrato de Antonio Silva termina em 2027 e vale pelo menos 40 milhões de euros. O seu contrato tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas é demasiado complicado para um clube de topo tentar exercê-la. Por esta razão, as negociações com o Clube Lusitano podem ser abertas, porém, é muito difícil de convencer.