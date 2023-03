Kherson e drones russos atacam civis na fila do pão – Mundo

Um bate-papo entre Moscou e Kiev acusam um ao outro de ataques a civis. no ataque Kiev acusa Moscou de ataques aéreos em Bryansk, Kherson contra cidadãos russos que causaram 2 mortes.

Ataque em Kherson – Forças russas atacam civis em fila para ajuda humanitária no distrito de Berislav, na região de Kherson.. Isso foi relatado pelo Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia no Telegram. Nove pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. “Como resultado do ataque a bomba, 9 civis, incluindo um menor, ficaram feridos. Eles estão recebendo assistência médica apropriada. O número exato de vítimas está sendo esclarecido”, continuou a mensagem, acrescentando que a infraestrutura civil foi danificada no ataque. . A Federação Russa, novamente violando o direito humanitário internacional, bombardeou o território libertado da região de Kherson. “De acordo com dados preliminares, os militares russos usaram drones para atacar civis que faziam fila para receber ajuda humanitária perto de uma escola no distrito de Perislav.

Atacar um Bryansk – Eu “Nacionalistas ucranianos” que se infiltraram na região fronteiriça russa de Bryansk foram “empurrados de volta para o território ucraniano” pelo “bombardeio maciço de artilharia” russo. Isso foi relatado pelos Serviços de Segurança Interna da Rússia (FSB), citados por agências de Moscou. “Um ataque terrorista ocorreu hoje na região de BryanskOs assaltantes abriram fogo contra o carro quando viram crianças dentro dele”, alegou o presidente russo. Vladimir Putin, Agência Ria Novosti citada. E Eu tive Ele acusou um grupo de “sabotadores” ucranianos de entrar em território russo Na região de Bryansk, um carro abriu fogo, duas pessoas morreram e um menino de 10 anos ficou ferido. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também falou de um “ataque terrorista”. Putin cancelou sua viagem ao território de Stavropol. Kiev chamou as acusações de “uma provocação”. “A história de um grupo de sabotadores na Rússia é uma clássica provocação deliberada. A Rússia quer assustar as pessoas para justificar sua invasão da Ucrânia”, disse Mykhailo Podoliak, assessor do presidente, no Twitter.

Os ataques de drones da Ucrânia às bases aéreas estratégicas russas não teriam sido possíveis sem a ajuda dos EUA. Isto foi afirmado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia Sergey Ryabkov em Genebra. “Não é segredo que há algum tempo Kiev realizou ataques com veículos aéreos não tripulados contra bases estratégicas da Força Aérea Russa nas regiões de Saratov e Ryazan. Sabemos que esses ataques não teriam sido possíveis sem a assistência ativa dos Estados Unidos . Incluindo seleção de alvos, organização de inteligência e outras assistências”, disse Ryabkov.

Forças ucranianas estão lutando “ferozmente” na Batalha de Bagmuth: Yevgeny Prigozhin, o líder dos mercenários do grupo russo Wagner que sitiou a cidade do leste da Ucrânia, admitiu, segundo a CNN. “Os militares ucranianos estão enviando reservas adicionais para Baku” e tentando segurá-la “com todas as suas forças”, disse Prigozhin em uma mensagem de áudio postada no Twitter. “Dezenas de milhares de soldados ucranianos estão repelindo ferozmente os ataques. O derramamento de sangue está aumentando a cada dia”, acrescentou. A confirmação da feroz resistência ucraniana vem depois Ataque de mísseis russos em Zaporizhia No sul da Ucrânia, Destruiu um prédio residencial. Segundo a mídia local, acredita-se que pelo menos quatro pessoas morreram, enquanto seis feridos foram levados ao hospital. Segundo as equipes de resgate, muitos outros ainda estão presos sob os escombros e o prédio está quase totalmente destruído. “Após o impacto, mais de 10 apartamentos do segundo ao quinto andar desabaram. Casas próximas foram danificadas por escombros e ondas de choque”, disse a polícia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou o ataque de Um “ato de terrorismo”. “Este Estado terrorista (Rússia) quer fazer de cada dia um dia terrível para o povo ucraniano. Mas o mal não prevalecerá em nossa terra. Expulsaremos todos os agressores e eles terão que responder por tudo”, acrescentou Zelensky. Em um telegrama, ele explicou que as operações de resgate continuam.

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, comentou sobre o atentado no Twitter: “A cidade está resistindo bravamente”, enquanto os militares russos “atacam civis em retaliação”. Um prédio de apartamentos foi deliberadamente atacado à noite, três andares foram completamente destruídos e civis foram mortos. Continuamos a procurar sob os escombros. Condolências às vítimas. Não vamos perdoar”, Zelenska também postou uma foto do prédio danificado. Segundo a administração russa da região de Zaporizhzhia, um prédio de apartamentos foi atingido por projéteis ucranianos. A informação foi dada por Vladimir Rokov, chefe do movimento “Estamos com a Rússia” e membro do Conselho da administração russa da região, citado pela RIA Novosti. “Ontem à noite, um dos mísseis russos foi abatido pelo sistema de defesa aérea do regime de Zelensky, e ambos os mísseis caíram em um prédio residencial”, disse Rokov.

Enquanto isso, Moscou está reafirmando seu eixo com Pequim. A Rússia e a China leram a declaração do Ministério das Relações Exteriores de Moscou a esse respeito A entrevista foi realizada em Nova Deli esta manhã Entre seus respectivos chanceleres à margem da reunião do G20, “rejeitam unanimemente as tentativas de interferir nos assuntos internos de outros países e impõem abordagens unilaterais por meio de ameaças e intimidações”. Embora uma nova ameaça tenha vindo do vice-ministro das Relações Exteriores, Sergey Ryabko: os EUA e a OTAN estão “alimentando ainda mais o conflito dentro e ao redor da Ucrânia” e levando a seu “envolvimento crescente”. Risco de “conflito militar direto entre potências nucleares com consequências catastróficas”.

PM Modi: "Pronto para contribuir"

O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou isso enquanto falava ao Bundestag alemão As negociações com Kiev sobre “garantias de segurança para o futuro” estão em andamento. “Putin não está nem um pouco pronto para falar sobre paz”, acrescentou. A Rússia agora almeja a vitória militar como antes, mas esta vitória não acontecerá. Nós e nossos parceiros continuaremos a apoiar a Ucrânia”.

Mais de 150.000 soldados russos foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão de Moscou.: O Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev anunciou isso em um post no Facebook, que foi relatado pela mídia nacional. Desde 24 de fevereiro de 2022, os russos perderam pelo menos 150.605 soldados no campo de batalha, 715 deles apenas ontem. Desde o início da guerra, a Rússia possui 3.397 tanques, 6.658 veículos blindados de combate, 2.398 sistemas de artilharia, 300 aeronaves, 288 helicópteros, 2.058 drones, 873 mísseis de cruzeiro e 18 navios.