Antes da partida contra a Fiorentina, o atacante português previu o primeiro gol da Bélgica com a camisa rossoneri. Não foi assim que aconteceu.

Charles DeKettelere Falta ao encontro com altivez, com exibições que justificam o alvo e o preço do seu cartão.

Contra a Fiorentina e na derrota do Milan fora de casa, o meia-atacante belga não conseguiu causar impacto e contribuir de forma significativa.

Nem mesmo um incentivo Rafael Leão Parece que surtiu efeito. No pré-jogo com Franchi, o lateral português fez um prognóstico.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma história com fundo preto que ela escreve em inglês.De Keteler vai marcar esta noite“.

Instagram

Não foi como imaginava o camisa 17 do Milan, que não viu o companheiro marcar, mas não conseguiu marcar na área.

Depois de quatro vitórias consecutivas entre o Campeonato e a Liga dos Campeões, os comandados de Pioli somam uma derrota.

Com o resultado, os rossoneri, já ultrapassados ​​pela Lazio, foram ultrapassados ​​na classificação pelo rival Inter.