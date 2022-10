Acompanhe o desafio em tempo real

20:25

Benfica-Juventus, por isso não Gatti e Alex Sandro

A substituição de Alex Sandro no onze titular da Juventus pode ser atribuída a um problema na virilha atribuído ao brasileiro. O ex-Porto ainda ficará de fora da partida.

20:20

Benfica-Juventus, Del Piero e Allegri: entrevista e aperto de mão

O capitão histórico da Juventus, Da Luz, está em campo Para continuar a competição da Liga dos Campeões. (Aqui estão as fotos)

20:15

Benfica-Juve: Levamo-lo ao inferno da Luz

65.000 adeptos portugueses estarão no estádio, O calor assusta os Bianconeri. (Assista o vídeo)

20:10

Benfica ao ataque: alerta da Juventus

Jornais portugueses aceitam o desafio: na Da Luz Cerca de 65 mil fãs são esperados. (Leia tudo)

20:05

Del Piero: “Juve tem que fazer negócio”

A lenda da Juventus está no Da Luz, Ele falou antes do desafio sutil da Liga dos Campeões. (Leia tudo)

20:00

Benfica-Juventus, Del Piero está aqui!

A lenda da Juventus está à solta Para a Liga dos Campeões. (Leia tudo)

19:56

Benfica-Juventus: escalação oficial de Allegri

Assim a Juventus em campo no Da Luz (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vilahovic, Keane.

19:55

Benfica-Juventus: a escalação oficial de Araujo

Assim Benfica no relvado da Luz (4-2-3-1): Vlachodimos; Pa, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernández, Florentino; Rafa Silva, João Mário, Aursnes; Gonçalo Ramos.

19:51

Gatti e Keane são titulares no Benfica-Juventus

As últimas novidades da Luz: Allegri confirmou a classe de atacante ítalo-marfinense de 2000 ao apresentar o ex-zagueiro Frosinone.Aqui estão os formulários oficiais)

19:50

Benfica-Juventus no Inferno da Luz

Das palavras de Schmitt à espera de Neres: Então os Eagles acham que podem vencer o Zoo também. (Assista o vídeo)

19:45

Agnelli em Lisboa: Todos os compromissos

O presidente está em Portugal pelo Benfica-Juventus, mas: Foi um dia importante para os Bianconeri. (Leia tudo)

19:40

Paredes, verifique o baú… “La Pomponera”

O meio-campista da Juventus acabou Tatuando uma seção do campo do Boca Juniors. (Assista o vídeo)

19:35

Caso de ganhos de capital: novo comunicado de imprensa da Juve

O documento responde às acusações e esclarecer o status do clube Juventus (Assista o vídeo)

19:30

Caso de ganhos de capital, dizem advogados de Ju

Resposta dos advogados Mauricio Bellagosa e David Sangiorgio Sobre as investigações do Ministério Público de Turim. (Leia tudo)

19:25

Palavras de Tacconi, seu filho Andrea

O filho mais velho do ex-goleiro da Juventus confidenciou seus pensamentos nas redes sociais Condições saudáveis de seu pai. (Leia tudo)

19:20

Não foi só Agnelli no Benfica-Juve, almoço da Uefa

Almoço corporativo em Lisboa para o presidente da Juventus: Outros convidados e interesses do evento. (Leia tudo)

19:15

Benfica-Juve: Rui Costa e aquela brincadeira…

Presidente do Clube Português No almoço da Uefa com a Juve Entre Sorrisos e Esperanças (Assista o vídeo)

19:10

Benfica-Juve: Agnelli, Nedved e Arrivabene no almoço da Uefa

Representantes da Juventus num restaurante nos arredores de Lisboa Almoço tradicional Com um clube competitivo. (Assista o vídeo)

19:05

Vlahovic: “100% integrado com a Juve. E com Kostic …”

Olha Você aqui Palavras do atacante sérvio Horas antes do pontapé inicial do importantíssimo jogo da Liga dos Campeões contra o Benfica. (Leia tudo)

19:00

Benfica-Juventus, análise táctica

Em dois jogos com 3-5-2 – Contra Torino e Empoli – A Juventus marcou cinco gols e não sofreu nenhum: É por isso que deveria ser novamente proposto em Lisboa. (Novidades em fotos aqui)

18:55

Juve entre Champions, Europa League e eliminação: adições

Vencer é o que importaVencer o Benfica esta noite e vencer o PSG no Allianz na quarta-feira 2 de novembro e depois cruzar os dedos porque, a dois dias do fim da fase de grupos da Liga dos Campeões, Os Bianconeri não são mais donos de seu próprio destino. (Leia tudo)

18:50

Cheesa completa 25 anos: Parabéns da Juve

Olha Você aqui Homenagem nas redes sociais e site oficial Clube da Juventus para homenagear ex-jogador da Fiorentina. (Leia tudo)

18:45

O 3-5-2 substituiu Ju

Nos últimos dois jogos, Kostic foi melhor explorado e os alas intervieram de forma mais eficaz: apesar de ter a segunda melhor defesa em A, No entanto, precisamos aumentar a pressão. (Leia tudo)

18:40

Benfica-Juventus, possíveis formações

Olha Você aqui Iniciantes em potencial No jogo da Liga dos Campeões entre Portugal e Bianconeri (Novidades em fotos aqui)

18:35

Liga da Juventude, situação da equipe da Juve

Os meninos de Montero certamente se qualificarão para a fase eliminatória, mas O último desafio com o PSG será decisivo para o trabalho No grupo: o primeiro vai direto para a segunda fase, o segundo vai para o play-off. (Leia tudo)

18:30

Liga da Juventude, Juve U19 vence Benfica por 3-2

Os meninos de Montero voltaram a vencer por 3-2 no Benfica: Bis de Hasa e golo de Mbangula decidem. (Aqui estão as fotos da partida)

18:25

Lippi cobra Allegri à frente do Benfica-Juve

“Vá Max, passe por mim!“: Allegri estava a uma vitória das 227 corridas de Lippi Sob a liderança de Ju. (Leia tudo)

18:20

Benfica-Juve, onde ver na TV e streaming

Veja onde o Da Luz Challenge pode ser visto na TV e streaming: Você também pode acompanhar o histórico de texto da partida Ao vivo em nosso site. (Leia tudo)

18:15

Benfica-Juve joga-se sem tecnologia de linha de golo

Anúncio da UEFA: um Problema técnico O desafio da Liga dos Campeões será encenado sem a ajuda de um olho de falcão. (Leia tudo)