Novembro, após um início verdadeiramente excepcional, pode ver uma grande reviravolta; Tendência »ILMETEO.it

Clima: Novembro, após um início verdadeiramente excepcional, pode ver uma grande reviravolta; tendência

Anti-Tempestade Africana até 6 de novembro O anticiclone africano continuará a afetar a Itália nos próximos dias e pode ser um início verdadeiramente excepcional para novembro. Depois O terceiro é Ottobrada EAnticiclone de HalloweenNa verdade, o Um novembro recorde, Ele começa no início Quarta-feira, 2 de novembro.

Mas cuidado, a notícia de hoje é que pode haver uma reviravolta instantânea.

De acordo com as últimas atualizações dos principais centros de informática, um Mudanças climáticas gerais É possível Por volta de 6/8 de novembroCom a aproximação de uma série de impulsos oceânicos do Atlântico Norte, a erosão anticiclone do dia-a-dia é favorecida.

A alta pressão pode subir para latitudes mais altas (pode até se mover para a Groenlândia), deixando espaço livre na entrada de um problema A jusante, apoio para França e Itália Ar frio de origem do mar polar. Uma das configurações meteorológicas mais notáveis ​​em termos de mau tempo na Itália (visível no mapa em anexo).

O “Descida de um balão anticiclônico“Inicia um período auspicioso a chuva, as intempéries e as temperaturas são certamente mais adequadas para o período. O tema só poderá ser aprofundado em detalhes nos próximos dias, para melhor avaliar se este potencial prejuízo ao Mar Mediterrâneo pode abrir definitivamente as portas do Atlântico, caminho certo para tanta chuva e um verdadeiro outono. a Estação

Se não piorar, não vai melhorar.”Dramático“, principalmente do ponto de vista da falta de chuva (seca), que pode ter consequências a longo prazo. chuva de outono (que trazem grandes neves nos Alpes e muitos eventos nas planícies), você “”Crise de água“Em nível nacional. O verão já passou e muitos municípios italianos ficaram sem água (não apenas para irrigação, mas também para beber). Uma verdadeira tragédia que será restaurada ainda mais amplamente no próximo verão.

É um projeto de longo prazo, com grandes margens de incerteza, mas pelo menos algo está começando a se mover. Risco de mau tempo após 7 a 8 de novembro