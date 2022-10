Juve, multas e risco de multas: o “cartão Ronaldo” pesa

lá Juv O risco é um Punição Classificou e multou um milionário. Chama-se “cartão”. Ronaldo“, em relação ao contrato do português, que, segundo o procurador de Turim, foi ocultado pelo clube Juventus para incentivar ainda mais a ação Prisma. No plano criminal e esportivo. Da mesma forma, os órgãos reguladores do futebol italiano não têm punições exemplares como a acusação. CalciopólioMas a Juventus aponta para um risco de pênalti Ranking do campeonato atualBem como uma multa de sal.