“Sim para acreditar. Sou um homem de paz »- Corriere.it

Discurso do ex-primeiro-ministro e senador do Forza Itália Silvio Berlusconi no Senado durante o debate antes do voto de confiança no governo Meloni

Berlusconi fecha O caso Berlusconi. Sem falhas, com uma salva de palmas final do governo e da maioria. Ele fecha sobre a Ucrânia: “Só podemos apoiar o Ocidente na proteção do povo ucraniano e trabalhar pela paz com os aliados ocidentais de acordo com a vontade de Kiev”. E encerra em uma discussão pessoal com Meloney: “Primeiro-ministro, o senhor pronunciou palavras fortes sobre direitos, liberdade, estabilidade financeira e cortes de impostos”. Merece, portanto, o voto “afirmativo” do Forza Italia. Após uma ausência de 9 anos do Palazzo Madama Knight está pousando novamente pela primeira vez desde o período de desistência. Ele faz um discurso escrito, que recita com precisão, e às vezes até com entusiasmo, certamente quando anuncia no início que nasceu “há três horas”. 17º neto, segundo filho de Luigi

. Berlusconi limitou a fala até o fim e está ao seu lado Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri, Recebeu uma longa salva de palmas de todo o governo ao final de seu discurso: suas palavras foram uma compensação política para as ambiguidades sobre Putin e a guerra, que não permitiam respostas. “Lembre-se do que eu fiz Pratica de MareQuase um milagre”, lembrou ele sempre trabalhando com homens da “OTAN, Europa, América”.

Também há espaço para adicionar mais nuances às muitas críticas que recebeu por suas relações com Putin, para justificar de alguma forma sua amizade com o líder russo: “Meu plano, a esperança de muitos na época, é devolver a Rússia à Europa. Enfrentar isso junto com o Ocidente, fortalecido pela contribuição da Rússia ao perigoso expansionismo chinês, é o maior desafio sistêmico do século 21. Planejamos. Invasão da Ucrânia Isso frustrou nosso plano, porque voltamos antes de 2002, a Rússia estava isolada da Europa e da Europa e o Ocidente unido contra a Rússia ». Ao final, todos os senadores do Forza Italia se aproximaram dele em um abraço pontuado por aplausos, parabéns e uma pitada de alívio. Tudo correu bem. Mais longe melão da GeórgiaEu olho para ele, sorrio e me levanto e o aplaudo junto com os outros ministros. Afinal, Berlusconi estabeleceu uma “coalizão de centro-direita, pluralismo, que não está dividida em governo e oposição” de 28 anos. Foi a sua apresentação, a abertura do discurso, e o governo liderado por Maloney foi o “fruto” dessa escolha, que levou a campo, “das alianças então firmadas”.