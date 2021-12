Assassinato em Besaro: Ele esfaqueou a esposa até a morte. “Ele não quer fazer sexo” – Crônica

Fanoo de Gratora (Pesaro), 27 de dezembro de 2021- Ele a matou porque ela se recusou a fazer sexo Com ele: “Ele me prometeu, Eu também tomei Viagra. Quando minha esposa disse não e foi dormir, nunca mais os vi. “Os detalhes do inquérito de ontem à noite não foram divulgados. Witto Congini, 80 anos, marido Natalia Kyrichok, Uma mulher ucraniana e não moldava de 61 anos que apareceu pela primeira vez e foi esfaqueada na noite entre 25 e 26 de dezembro.

O advogado Stefano Vicci, que está ajudando o assassino que confessou a si mesmo, disse: “Um ataque repentino devido à negação de relações íntimas. Vamos considerar se pedimos um relatório de saúde mental”. De acordo com uma reconstrução dos fatos, o homem de 80 anos se recusou a fazer sexo com sua esposa. Casado há 17 anos Ele foi até a cozinha e pegou a faca e desamarrou 4 a 6 cortes no peito da mulher Vai matá-la instantaneamente.

Então, ele escalou Dormir com o cadáver no chão, No quarto, acordei uma vez pela manhã Eu tomei café da manhã, Pegou seu cachorro e fez um Andar. Cheguei em casa ao meio-dia ha Preparar o almoço Capellette e comer carne fervida, sempre com a carcaça na sala ao lado, e Bebendo muito. Ele então voltou para vagar pelo campo com seu cachorro e encontrou uma reunião Ele confessou ter matado sua esposa a um vizinho idoso Convidou-o a ligar para Carabinieri. No entanto, o mais velho recusou o telefonema: “Não, não estou envolvido nessas coisas, pense você mesmo”.

Kangini foi para casa decidir o que fazer naquele momento. Enquanto isso Um de seus camaradas ligou para a esposa Aos 80 anos, confessou-se culpado e pediu para ligar para Carabinieri. No entanto, a mulher provavelmente não acreditou no assassinato. Naquela época, Kangini Liguei para o restaurante De Mizano, Adriático A esposa dele trabalhava lá Depois de dois anos como cozinheira (não garçom), às 17h30 ela estava no local esperado, dizendo ao dono que ele nunca mais a veria porque a havia matado, naquela época havia uma relação (muito jovem) entre sua esposa e o restaurante, que sempre foi negado pela mulher e nunca experimentou em hipótese alguma.

O garçom, não acreditando na confissão do assassinato, correu até os carabinieri da Catholica, explicando a duração do telefonema. Gabicce e depois Carabinieri Pesaro Eles então inspecionaram a casa independente em Fano, onde Vido estava, à tarde Kanchini estava esperando por eles na cozinha, Apertando algo. Com eles, ele foi para a sala onde estava o corpo de sua esposa. Agora com 80 anos, ele está preso por assassinato voluntário. O corpo da mulher será autopsiado amanhã. O patologista, que já chegou à noite, fala sobre as probabilidades Seis cortes, um no coração, O assassino imediato foi um homem de 61 anos.

Devido à nota “circular” contra a imprensa durante alguns dias, os carabinieri e o magistrado de plantão não puderam dar informações sobre o homicídio e após longa espera (para alguns jornais já era tarde para ir à imprensa ), exceto por alguns atos menores, o Ministério Público solicitou a aprovação.