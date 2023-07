Serra d’ Canti: dupla de cantores “Tomasini” e “Alva Canto” dedicada ao canto e à cicercia

Um grupo convidado de Alvaiacere (Portugal) visitará também Corinaldo e Urbino para dois concertos a 21 e 22 de julho de 2023.

Certamente foi ChicerciaMarche e as pulsações pobres do interior português, descobrem e conhecem duas realidades musicais distantes: o Coro Português “Alva Canto” Desligado Sempre esteja aqui e cantor Francesco Tomasini Desligado Serra d’Conti.

A cidade de Alvaiacere é mesmo considerada a capital portuguesa desta lentilha, assim chamada “Cícero” Assim como o Cicercia da Serra d’ ContiDevido à sua variedade, tornou-se uma Fortaleza de comida lenta.

Em outubro de 2022, a cantora Francesco Tomasini Foi hóspede daquela cidade, situada no Caminho de Santiago, apresentando-se na localidade e bela cidade de Tomar. O cultivo da Chicercia por um lado e a paixão pelo canto por outro tornaram estas duas realidades mais próximas e próximas do que pensavam. como, Coro Alva estará na área de Canto Marche de 20 a 22 de julho E um convidado muito bem-vindo da comunidade Serra de Conti.

coro Francesco TomasiniAssociação, com a Prefeitura Municipal de Serra d’ Conti “Festa da Cicercia”Pro loco, a Cooperativa La Bona Usanza, um instituto de pesquisa religiosa e folclórica popular em procissões e organizado de várias maneiras para as muitas realidades econômicas do território Três dias de música, cultura, desenvolvimento turístico e amizade.

Além da vila de Serra de Conti, os hóspedes podem visitar Museu de Arte MonásticaVila corinaldoO Santuário de Santa Maria Goretti E urbino (Palazzo Ducale e casa de Raffaello Sanzio).

Agradecemos a colaboração da Banda e dos Cantores Polifônicos de Corinaldo, Pro Loco e Prefeitura Municipal de Corinaldo, que ofereceram seu apoio. Concerto agendado para sexta-feira, 21 de julhoAos 21, às Closter MA Hotel e Coro LocalDirigido por Mª Letícia Ritchie.

sábado 22 de julhoNo entanto, às 21h15, eles se apresentarão como parte da edição XXV da Cory Review. “De Canção em… Canção” A recomendação é acontecer na Serra de Conti Claustro de São Francisco. Um coral infantil também se apresentará no evento Thomasini JrDirigido por Mª Letícia Ritchie e coro Tommasini é o mais velhoDirigido por M ° Mirko Barani; M° em piano Manuel Marrocos.

Todos os cidadãos estão convidados Junte-se ao Alva Canto Coro e Aplausos nas duas noites de concertos agendadas.

de Mário Romagnoli