O caso Dotti, escudo de Tajani e Salvini impedirá votação antecipada

“Esta é uma questão jurídica que remonta a anos, talvez interveio há dois meses…”. Antonio Tajani, no caso judicial do presidente da Ligúria, Giovanni Totti, passados ​​​​muitos anos desde os acontecimentos, partilha o que disse o guardião das focas sobre a utilidade das detenções: «O ministro Nordio – disse o secretário da Forza Italia – tem um papel e pode dizer o que ele pensa. É bom, concordo com as suas palavras.” Em suma, não a uma curta distância das eleições europeias, mas a uma distância das detenções dos factos contestados. Afinal, o assunto para o vice-primeiro-ministro “não deve ser explorado, nós’ Verei o que acontece, mas não vejo isso como uma razão para decidir votar agora.”

Matteo Salvini diz não ter interesse em “comentar o momento do julgamento”. Mas o resultado final é: “A renúncia seria uma rendição. Porque amanhã qualquer investigação poderá levar à demissão do prefeito ou do administrador”. Resumindo: “Na minha opinião ele não deveria renunciar”.

O ministro Francesco Lolloprigida (FdI) é mais cauteloso: “Esta é uma investigação que começou há quatro anos. Vinte dias antes do referendo, eles acreditavam ter os elementos para chegar a uma ação tão forte, por isso aguardamos a decisão do judiciário. Ao contrário do que estava a acontecer na Apúlia, nenhum pedido de demissão veio da FdI. Por que Dotty é de centro-direita? Segundo Giovanni Doncelli, a questão é completamente diferente: “Dotti diz que provará sua inocência em qualquer acusação, Emiliano se gabou de que iria falar com as famílias dos chefes da máfia a partir de uma plataforma. pediu-lhe que renunciasse hoje.

A oposição exige a demissão do governador da Ligúria. Giuseppe Conte “lembra que levantamos a questão da corrupção já no início de dezembro. Ninguém nos ouviu. Agora as investigações da Puglia à Ligúria, do Piemonte à Sicília, confirmam o problema. dignidade.” READ "Meu filho começou a brigar. O governo o usou e depois se esqueceu."

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”