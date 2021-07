A hipocrisia extrema chique de quem ensina a lição de quem trabalha

Ele iria caçar notícias falsas, mas mentiu sobre seu diploma. Agora ele irá para a Sicília dar aulas para aqueles que hoje ganham a vida atendendo aos turistas que viajam para Palermo. Parece uma “viagem de imprensa” (como era chamada antes da era dos influenciadores), indo à Sicília para financiar um protetor solar “verde” e uma organização ambiental sem fins lucrativos. O exemplo plástico de uma hipocrisia progressiva politicamente correta.

Nós estamos falando Aymen Jane, Um economista e blogueiro chique sério, acabou em uma grind nas redes sociais no ano passado, descobrindo que nunca havia se formado em economia. Depois que a tempestade passou, ele continuou a construir (e reconstruir) sua reputação nas redes sociais. “Eu passo meus dias procurando por notícias que eles merecem”, ele escreve em sua biografia no Instagram. Mas certamente não odeia o que as redes sociais oferecem: visibilidade. Então, entre a pilha de livros para dar e sua cópia New York Times “Notas” aparecem na hashtag #ad, que identifica fotos e postagens anunciadas com empresas, marcas, máquinas de café.

Mas o que aconteceu hoje com a tendência no Twitter? Nos últimos dias, Imen Jan voou para Palermo. Isso sem falar em seus quase 350 mil seguidores sobre uma série de produtos solares projetados pela mesma empresa para “reduzir seu impacto no oceano”. Ele arranjou Os voluntários ingressam na organização ambiental sem fins lucrativos nos dias de limpeza de praias. Um dos eventos que influenciaram o Palermo de Milão e ele contou histórias até hoje. Para além do objetivo – clássico claro – esta é agora a forma clássica de patrocínio nas redes sociais: a empresa procura visibilidade através de personalidades que têm audiência, e o influenciador actua como testamento, atingindo assim um público diferente do seu. Claro, quem a atende tem todo o direito de escolher campanhas para destacar – e não temos dúvida que a questão ambiental é a preferida do João – mas para quem atua como sinal da informação mais transparente e direta, este sistema é um pouco fora do lugar.

Aymen Jane e Mabelli em questão. Que satisfação ouvir as histórias de Dijra Khan pic.twitter.com/H6KB5fZJmO – milhas (ulatualena) 4 de julho de 2021

Não para por aí. Sim, porque o blogueiro estava na companhia de seu amigo e colega Francesca Mabelli. Ambos disseram com surpresa que um vendedor pediu informações sobre o prédio onde tinham a loja, ao que responderam que “não foram pagos o suficiente para investigar”. O que eles responderam: Se ela tivesse fornecido “informações suficientes”, ela poderia ter tido a oportunidade de ganhar três vezes mais do que um guia turístico. A cena imediatamente parece majestosa. O resultado são acusações de arrogância, alta cultura, alta cultura, uma avalanche social como ir a um lugar exótico nas férias, estacionar em locais turísticos. Além das escavações muito persistentes: “Aymen Jane aconselha você a ler. Nada, já te faz rir assim.” Ambas as atitudes são rotuladas de “cínicas” e comuns àqueles que não percebem que estão em uma situação privilegiada. É ainda mais emocionante se aqueles que o fazem forem os vencedores dos direitos dos jovens.

As marcas envolvidas também se dividiram. A organização ambiental sem fins lucrativos afirma que “não usa influenciadores” (a empresa de cosméticos inclui duas meninas). Mesmo na marca que Jane inventou, a equipe diz “as pessoas que você vê” …