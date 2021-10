Ciclismo de Pista, Campeonato Mundial: Viviani Gold, Consoni-Scordesini Silver Pair | Notícia

Vence a corrida Venetian Elimination, segundo Asuri em segundo lugar em Madison. A crítica da Rufox termina com dez medalhas

Copa do Mundo Pedalando em seu caminho Acabará com a prosperidade da Itália. No último dia em Roubaix, Elijah Vivani Ganhou a camisola do Campeonato do Mundo na corrida Eliminatória, batendo o português Ledao no sprint final para o ouro. A sexta-feira de Simon também vem durante o dia Consoni E Michael Raspadores Madison masculina, atrás da Dinamarca. A Itália termina a jornada com dez medalhas, quatro das quais de ouro.

Dez campeonatos mundiais para a Itália no ciclismo de pista. Com o ouro de Elijah Viviani no último dia na Consoni-Scordessini’s Silver e Rupeex, Assuri fechou a crítica mundial com pódios de dupla numeração e quatro avaliações. Finalmente, o trabalho do veneziano é se impor na corrida de eliminação masculina, correndo muito habilmente para obter a energia certa nos sprints mais importantes. Vivani, atual campeã olímpica no Rio 2016, derrotou os portugueses para conquistar o primeiro título mundial de sua carreira. Yuri o porquinho No fluxo decisivo. Bronze para o russo Sergei Rostov-on-Don.

Durante o dia, os talheres de Simone Consoni e Michael Scordessini também chegam na Madison masculina. Os dois assírios estão em segundo lugar com 64 pontos, 4 a menos na forma que a Dinamarca e 2 em terceiro lugar que a Bélgica. Desempenho realmente promissor para dois representantes da nossa seleção nacional, duas rodadas (40 pontos) e uma vitória brilhante no sprint.

Ela também pode ficar satisfeita com sua atuação Sylvia Sanardi, Quinto lugar na competição feminina por pontos. A classe 2000 ganha o dobro de seus concorrentes e termina em vários sprints, mas seus 54 pontos não são suficientes para subir no palco. Medalha de ouro para Lotte Kobeki da Bélgica, à frente da britânica Katie Archibald e da holandesa Kirsten Wilde. Assim, a Itália fecha o campeonato mundial de ciclismo com 4 ouros, 3 pratas e 3 bronzes: um espólio luxuoso para a nossa seleção nacional, um grande herói do Velódromo de Rupex.