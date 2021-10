Furacão no Mediterrâneo: mau tempo, inundações na Sicília. Um homem morto na Escócia. Calabria Warning

Roma, 25 de outubro de 2021 – Um furacão atinge a Itália Enchente Sicília e Calábria. Durante essas horas, um centro profundo de baixa pressão chega ao mar da Sicília e se transforma em um verdadeiro centro Furacão mediterrâneo. Este é um alerta vermelho Mau tempo Um rio na província de Trapani foi inundado ontem. Muitos foram resgatados, incluindo alguns turistas estrangeiros durante a contagem Um homem morto Scotia, Área de Catania. sobre isso Um homem de 67 anos Quando ele estava em uma área rural no distrito de ‘Ocleostro’. Faltando com aquela pessoa na noite passada Esposa 65 anos, ainda nele Sem novidades. Na capital provincial, chuvas violentas causaram vários danos e inundações. Além disso, um rio na província está inundado: Cemeto. O tráfego está bloqueado em 335 estradas estaduais, que são ocupadas por detritos e lama na área que conecta a Escócia a Balagônia. READ Beto Betuncal, Nose for Power e Nose: O primeiro striker mais cobiçado aqui

Os especialistas da 3bmeteo afirmam que “o mau tempo afeta a ilha dependendo das diferentes regiões”. Picos de chuva excepcionais ocorreram precisamente no interior de Catanian, especialmente na região de Lentini / Scordia. “Caiu nessas áreas 5-6 meses de chuva em 48 horas, Quase na prática 50% ao ano, Com 200-300 mm em comparação com a média anual de 500-600 mm. Os picos de 400 mm no lado leste de Edna também são excepcionais.

Quatro pessoas foram resgatadas por Nucleo Safe, pelos bombeiros Tropani Alpine River Cave e pela equipe de Alcamo, que foram impedidos de inundar o rio na área de Trapani durante uma forte tempestade. Quatro, dois alemães, um italiano e um sul-americano foram resgatados pouco antes do naufrágio. Todos os quatro estavam em estado de hipotermia e foram levados ao hospital, mas seu estado não piorou.

Antonio Sane, diretor e fundador do ILMeteo.it, alerta que o furacão causará uma onda severa e contínua de mau tempo, especialmente na Calábria, especialmente na maior parte da região onde se prevê que os campos iônicos sejam inundados. Mas chuva torrencial Ventos de mais de 100 km por hora também atingirão a Sicília e a Basilicota E localmente Campânia. O ciclone afetará partes do centro, principalmente temporariamente, principalmente na terça-feira com chuva generalizada. No norte, no entanto, o tempo vai melhorar com mais sol e a entrada de ventos tensos de Bora e da Grécia vão reduzir as temperaturas noturnas. O furacão afetará o clima no sul ao longo da semana, e sempre em particular na Calábria Jônica e na Sicília, mas também no sul da Buglia a partir de quinta-feira. Em seguida, no fim de semana de Halloween e com a festa de todos os santos um Perturbação atlântica Isso pode arruinar os planos da ponte de férias.

